“เทพชัย หย่อง” โต้ทุจริต “ไทยพีบีเอส” ยันไม่เคยใช้รถหลวงในเรื่องส่วนตัว แจงเงินเดือนสูงเหมาะสมกับหน้าที่

“เทพชัย หย่อง” โต้ข้อกล่าวหา พนักงานไทยพีบีเอสแฉส่อทุจริตใช้รถหลวง ยันไม่เคยใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อย ไม่มี “รายการของตัวเอง” ทุกรายการเป็นขององค์กรทั้งสิ้น บางครั้งจำเป็นต้องใช้รับส่งแขกของรายการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพ หรือภารกิจเร่งด่วน พร้อมแจงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดูแลสำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษ เงินเดือนสูงเกิดจากการพิจารณาของฝ่ายบริหารที่เห็นความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
วันนี้ (24 ธ.ค.) นายเทพชัย หย่อง โพสต์ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมส่อทุจริตองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยระบุว่า ...
เดิมทีคิดว่าไม่อยากตอบโต้อะไร เพราะข้อกล่าวหาที่มีต่อผมมันไร้สาระโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อมาทบทวนดูอีกทีเห็นว่าถ้าไม่ชี้แจงอะไรเลยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อตัวผมเป็นอย่างมาก เพราะข้อกล่าวหาว่าผมมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก ผมจึงมีความจำเป็นต้องให้ข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแม้ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ไประดับหนึ่งแล้วก็ตาม
เนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สำนักข่าว “ผู้จัดการออนไลน์” ได้รายงานข่าวโดยอ้างข้อร้องเรียนของพนักงานไทยพีบีเอสต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวหาว่า ผู้บริหารฝ่ายข่าวบางคนและผมได้กระทำการอันอาจเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการเบิกยานพาหนะขององค์กรไปใช้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา รายงานข่าวดังกล่าวอ้างว่าพนักงานไทยพีบีเอสได้กล่าวหาว่าผมมีส่วนในการทุจริตใช้รถขององค์กร
“โดยไม่มีผลการปฏิบัติงานหรือรายงานกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเกิดประโยชน์ใดต่อสาธารณะ”
ผมขอชี้แจงว่า การใช้รถขององค์กรของผมในทุกกรณีก็เพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับองค์กรและไม่เคยใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยแม้แต่น้อย และขอยืนยันว่า ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านถึงความจำเป็นในการใช้รถและทรัพยากรขององค์กรทุกครั้ง และแหล่งข่าวทุกท่านที่ผมไปพบหรือสัมภาษณ์โดยใช้รถขององค์กรได้ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานด้านข่าวของไทยพีบีเอส และทุกหมายงานก็มีการบันทึกภารกิจอย่างชัดเจน ที่สำคัญคือในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมไม่มีค่ารถประจำตำแหน่งแต่อย่างใด แต่การพาดหัวข่าวและวิธีการรายงานข่าวชิ้นนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผมมีค่ารถประจำตำแหน่งอยู่แล้วยังใช้บริการรถขององค์กรอีก เป็นเรื่องที่ตลกมากถ้าผมใช้รถองค์กรเพื่อปฏิบัติภารกิจให้องค์กรแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นการทุจริต
รายงานข่าวดังกล่าวยังอ้างว่ามีการร้องเรียนว่าผมมีพฤติกรรมนำรถขององค์กรไปรับส่งแขกในรายการของตัวเองทั้งๆ ที่มีค่าตอบแทนให้กับแขกของรายการอยู่แล้ว
ผมขอชี้แจงว่า ผมไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า “รายการของตัวเอง” ตามที่ถูกกล่าวหา ทุกรายการที่ผมเป็นคนสัมภาษณ์หรือดำเนินรายการเป็นรายการขององค์กรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมรายการจึงไม่ใช่ “แขกของคุณเทพชัย” ตามที่กล่าวหาในรายงานข่าว แต่เป็นแขกของรายการขององค์กรทุกคน
ส่วนการที่ได้มีการนำรถขององค์กรไปส่งแขกที่มาออกรายการนั้น เกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะราย และเป็นการใช้วิจารณญาณในการบริหารจัดการของฝ่ายประสานงานในแต่ละครั้ง ผู้ร่วมรายการบางท่านอาจมีข้อจำกัดทางด้านสุขภาพและไม่สะดวกในการเดินทางด้วยตัวเองและบางท่านมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องการรถรับ-ส่ง ซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติปกติสำหรับรายการอื่นขององค์กรและในวงการสื่อทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกของรายการสัมภาษณ์ที่คิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
อีกข้อกล่าวหาหนึ่งเกี่ยวกับการต่อสัญญาของผมในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าได้รับเงินเดือนสูงแต่ได้รับมอบหมายให้บริหารหน่วยงานเพียงสำนักเดียว ผมขอชี้แจงว่า เป็นการว่าจ้างที่เกิดจากการพิจารณาของฝ่ายบริหารที่เห็นความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักที่กล่าวถึง ซึ่งก็คือ สำนัก Thai PBS World ซึ่งเป็นบริการข่าวภาคภาษาอังกฤษของไทยพีบีเอส อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้บริหารที่ว่าจ้างประกอบด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ “ผู้จัดการออนไลน์” ได้ไม่นาน ข่าวชิ้นนี้ก็ถูกถอดออกไป และไม่สามารถเข้าถึงได้อีก โดยไม่มีคำอธิบายแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้จัดการออนไลน์” รายงานข่าวเรื่องนี้โดยไม่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสผู้ที่ถูกพาดพิงชี้แจง
ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ผมไม่เคยมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวตามข้อกล่าวหาแม้แต่น้อย และได้พยายามทำหน้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักความเป็นวิชาชีพมาตลอด เพราะฉะนั้นผมจึงขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามที่เป็นข่าว และพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานและทุกองค์กรที่ต้องการข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และพร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้กับผมด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ