”สุไพรพล “มั่นใจ ‘หวยเกษียณ’ ตอบโจทย์สังคมสูงวัย สร้างการออมยั่งยืน ไม่เพิ่มภาระภาษี

“สุไพรพล เพ็ญแข” ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 33 พรรคเพื่อไทย เผยเสียงตอบรับนโยบาย “หวยเกษียณ” ดี ชี้เป็นกลไกส่งเสริมการออมระยะยาว ลุ้นรางวัลได้ พร้อมมีเงินก้อนใช้ยามชรา ย้ำออกแบบบนพื้นฐานโครงสร้างประชากรจริง แก้ปัญหาสังคมสูงวัยเป็นรูปธรรม
วันนี้ (24 ธ.ค. 2568) นายสุไพรพล เพ็ญแข หรือ “ป๊อบ” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 33 บางพลัด–บางกอกน้อย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่หาเสียงว่า จากการพบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบว่านโยบาย “หวยเกษียณ” ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่ใกล้เข้าสู่วัยเกษียณ ซึ่งสอบถามรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวแทบทุกพื้นที่ที่ลงไปพบ
นายสุไพรพล ระบุว่า เหตุผลหลักของนโยบายหวยเกษียณ คือการส่งเสริมการออมในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรายได้ให้ประชาชนก่อนและหลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ผ่านการออกสลากพิเศษเลข 6 หลัก เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อ โดยมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์ เบื้องต้นรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 5 ล้านบาท และอาจพิจารณาปรับเพิ่มในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอย่างเท่าเทียม หากไม่ถูกรางวัล เงินที่ใช้ซื้อสลากจะถูกสะสมไว้ในชื่อของผู้ซื้อจนกว่าจะอายุครบ 60 ปี และจะได้รับเงินสะสมดังกล่าวคืนเป็นเงินก้อน เสมือนบำเหน็จอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตยามชรา ขณะเดียวกันรัฐยังสามารถนำเงินสะสมดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประเทศในระหว่างช่วงเวลาการออมได้ด้วย
นายสุไพรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยออกแบบนโยบายนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงของโครงสร้างประชากรไทยและประชากรโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้หลายประเทศต้องเผชิญความท้าทายด้านรายได้ การดูแลผู้สูงอายุ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
“หวยเกษียณไม่ใช่คำสัญญาลอย ๆ แต่เป็นระบบสวัสดิการที่มีที่มา มีเหตุผล และไม่สร้างภาระภาษีให้ประชาชนเกินความจำเป็น ถือเป็นหนึ่งในคำตอบเชิงโครงสร้างของสังคมสูงวัย” นายสุไพรพล กล่าว
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 33 กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเชื่อมั่นว่านโยบายหวยเกษียณจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในระยะยาว และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม