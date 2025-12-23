รัฐบาลขออภัย “คนละครึ่ง พลัส” อดไปต่อ “บวรศักดิ์-กกต.” ถกกันแล้ว สวนพท.คุ้มกว่าแจกเงินหมื่น

โฆษกรัฐบาล ขออภัย “คนละครึ่ง พลัส” ไม่ได้ไปต่อ หลัง “บวรศักดิ์-กกต.” ถกกันแล้ว โต้ “เพื่อไทย” คนละครึ่ง คุ้มกว่าแจกเงินหมื่น กระตุ้นสั้นได้ผลยาว กระจายตัว
วันนี้ (23ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเสียงวิจารณ์ ว่าโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ได้ไปต่อหรือไม่ ว่า ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ได้หารือกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว ว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถดำเนินการโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส สองได้ ฉะนั้น ขอกราบขออภัยด้วย
ส่วนกรณีที่นางมนพร เจริญศรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แกนนำพรรคเพื่อไทย ระบุว่า โครงการเงิน 10,000 บาท ถูกตีตก เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเปลี่ยนงบไปใช้คนละครึ่ง ว่า ไม่เป็นความจริง คิดว่าเป็นการกล่าวที่ไม่รับผิดชอบ ต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่นโยบายของตนเอง ที่ได้หาเสียงเอาไว้ และถ้าได้กลับไปดู มติคณะรัฐมนตรี 20 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลงมาแถลงข่าวด้วยตนเองว่า โครงการเงิน 10,000 บาท ต้องชะลอไปก่อน เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ โครงการเงิน 10,000 บาท มีความจำเป็นน้อยกว่าการไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหากจำได้ ขณะนั้นใช้ระยะเวลาแปลงโครงการ 1.5 แสนล้าน ในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งทุกอย่างเร่งรีบ เพราะให้เหตุผลว่าโครงการเงิน 10,000 บาท มีความจำเป็นน้อยกว่าโครงการเหล่านั้น ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุโครงการเงิน 10,000 บาทเฟสนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และเมื่อรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแล้ว ก็ไม่มีงบประมาณที่ถูกจัดสรรไว้ในโครงการเงิน 10,000 บาท
ขณะที่โครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นการนำงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้ โดยไม่ได้มีการตระเตรียมว่าจะนำงบประมาณมาจากแหล่งใด และหากเทียบกับเม็ดเงินมันต่างกันมาก เพราะคนละครึ่ง พลัส ใช้ 40,000 กว่าล้าน แต่เงิน 10,000 ในแต่ละเฟส ใช้กว่า 100,000 ล้าน
“ ของเรา (รัฐบาลอนุทิน) กระตุ้นสั้นได้ผลยาว กระจายตัว แต่ที่ฟังชาวบ้านพูดมาโครงการที่แล้ว กระตุ้นสั้นแต่ซึมยาวซึม“