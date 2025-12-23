xs
“พรรคไทยชนะ”จัดประชุม Primary Vote เสนอชื่อผู้สมัคร สส. คึกคัก ย้ำอุดมการณ์ “การเมืองสะอาด การเมืองของประชาชน”

23 ธ.ค.



วันนี้(23 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยชนะ ได้จัดประชุม Primary Vote เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค โดยมีสมาชิกและผู้แทนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและแกนนำพรรคเข้าร่วม อาทิ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ, นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการพรรคไทยชนะ, พ.ต.อ.(พิเศษ) ดิษพงศ์ โสมกุล รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ, นายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ, นายชนะศึก ศรีนุ่นวิเชียร รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ, นายประสงค์ แก้ววิจิตร กรรมการบริหารพรรคไทยชนะ และ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยชนะ

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพื้นที่และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าร่วม ได้แก่ นางสาวสุริยา สาโรวาท ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ท. อัตชัย ดวงอัมพร ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร, นายเสน่ห์ ศิลปเจริญ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 60 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความคึกคัก สะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคในการคัดเลือกผู้แทนของประชาชน โดยยึดหลักความโปร่งใส เปิดกว้าง และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับอุดมการณ์การเมืองสะอาดของพรรคไทยชนะ ทั้งนี้ แกนนำพรรคไทยชนะ ยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคอย่างแท้จริง เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป








