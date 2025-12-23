"ฮุน เซน" ปากดี จะรบยาว “กองทัพ” ลั่นพร้อม! ส่วนจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อมี 3 เงื่อนไข! ** 25 อดีต สส.พรรคส้ม ลุ้นของขวัญวันคริสต์มาส

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "ฮุน เซน" ปากดี จะรบยาว “กองทัพ” ลั่นพร้อม! ส่วนจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อมี 3 เงื่อนไข!
วันนี้สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ไม่ได้ตึงเครียดเฉพาะการรบเท่านั้น "ฮุน เซน" ที่ใกล้ "สิ้นสภาพ" ยังปากดีทำสงครามน้ำลาย ปล่อยวาทกรรม "พร้อมจะทำสงครามยาว" กับไทย
นาทีนี้ใครๆ ก็ดูออก หลังรังสแกมเมอร์โดนถล่มวันแล้ววันเล่า "ฮุน เซน" ต้องหาทาง "ปั่น" ข่าวเพื่อตรึงคะแนนนิยมในประเทศตัวเองเหมือนที่เคยทำมาตลอด
ขณะที่ฝั่งกองทัพไทย นิ่ง สุขุม และ “มีเงื่อนไข”ที่แสดงจุดยืนยืนชัด
คำแถลงของ “พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี” ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ในฐานะผอ.ศูนย์แถลงข่าวฯ เมื่อวานนี้ (22 ธ.ค.) คือ การขีดเส้นให้ชัดว่า ประชาชนไทย–กัมพูชา ไม่ได้เป็นศัตรูกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือการเมืองระดับผู้นำอย่าง "ฮุน เซน" นี่แหละ ที่หยิบเรื่องชายแดนมาใช้สร้างแรงหนุนการเมืองภายในประเทศ
และเมื่อพูดถึง “หยุดยิง” ฝ่ายไทยไม่ได้ปฏิเสธ แต่ตั้ง 3 เงื่อนไขสำคัญ ที่ต้องเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่ประกาศบนเวที
3 เงื่อนไขหยุดยิงของฝ่ายไทย
กัมพูชาต้องประกาศยอมรับว่า เป็นฝ่ายรุกล้ำอธิปไตยไทยและเป็นฝ่ายเริ่มต้นการปะทะ
ไม่ใช่พูดกว้างๆ ว่าอยากสันติ แต่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง
ต้องมีการหยุดยิงจริงในพื้นที่ ไม่ใช่หยุดในคำแถลง แต่ยังมีการซุ่มโจมตี เพราะบทเรียนที่ผ่านมา พูดว่าหยุด…แต่กระสุนยังวิ่ง
ต้องมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ปะทะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และทหารทั้งสองฝ่าย
ไม่ใช่ทิ้งระเบิดไว้แล้วเรียกว่าสงบศึก!
นี่คือเงื่อนไขที่กองทัพย้ำว่า ถ้าจะหยุด ต้องหยุดให้จริง และหยุดอย่างมีความรับผิดชอบ
ในวันเดียวกันนี้ เวทีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่มาเลเซีย พยายามดึงสถานการณ์กลับสู่ การเจรจา และการลดความรุนแรง มีการพูดถึงการนัดประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) วันที่ 24 ธ.ค.นี้ เพื่อเปิดช่องหาให้คุยกันสองฝาย
ฟังว่า ฝ่ายไทยโดย "สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว" รมว.การต่างประเทศ รับฟัง และพร้อมเข้าสู่กลไก
แต่ย้ำว่า การเมืองระหว่างประเทศต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่การใช้วาทกรรม โฆษณาชวนเชื่อ หรือการเล่นบทเหยื่อ
เป็นที่น่าสังเกตว่า "ฮุนเซน" พูดจะรบยาว ส่งสัญญาณแข็งกร้าว ขณะที่ฝ่ายการทูตกัมพูชา มาพูดเรื่องหยุดยิง ส่งสารกันคนละทิศ
งานนี้น่าคิดว่า "เหมน" เชื่อถือได้หรือ !?
คำถามตอนนี้ จะรบยาวที่ “ฮุน เซน” ปากดี กองทัพไทยพร้อมมั้ย !?
กองทัพยืนยันหนักแน่นว่า พร้อมเสมอ เพียงแต่ไม่จำเป็นต้องบอก ว่าเราเตรียมอะไรไว้
ทุกอย่างอยู่ในกรอบ และพร้อมในทุกระดับ ควบคุมพื้นที่ได้ ยืนอยู่บนความเสี่ยงแทนประชาชน และจะไม่ยอมให้บทเรียนเดิมเกิดซ้ำ!
ฟังแล้วก็อุ่นใจ ยิ่งวันนี้กองทัพไทยวางเงื่อนไขจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อเขมรทำ 3 ข้อ อย่างชัดเจน
แน่นอนว่า ฝ่ายไทยต้องการข้อตกลงที่ตรวจสอบได้
ขณะที่ “ฮุน เซน”วางเดิมพันด้วยคำว่า “รบยาว” ต้องการรักษาอำนาจในประเทศและผลประโยชน์จากสแกมเมอร์
งานนี้เราคนไทยหนุนหลังให้กำลังใจกองทัพ และเชื่อว่าคนที่พูดน้อย แต่ตั้งเงื่อนไขชัด มักเป็นฝ่ายที่ถือเกมอยู่ในมือ.
++ 25 อดีต สส.พรรคส้ม ลุ้นของขวัญวันคริสต์มาส
เมื่อเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง พรรคประชาชน ก็เร่งปฏิบัติการจิตวิทยา กับรรดา “ด้อมส้ม” รวมทั้งคนในพรรคด้วยกันเอง ให้เกิดความฮึกเหิม ว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ เราจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสียงเกิน 250 เสียง ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ขณะเดียวกันก็ทำเป็น “มองข้าม” ปัญหาที่เป็นเหมือนฝี หนอง ที่กำลังจะแตก นั่นคือ คดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ที่ตอนนี้อยู่ในมือ ป.ป.ช. กำลังรอการลงมติชี้มูล
กรณีนี้ เป็นคดีที่ต่อเนื่องมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “ยุบพรรคก้าวไกล” ที่ใช้นโยบายหาเสียงในการแก้ไข มาตรา112 และ สส.ก้าวไกล 44 คน ก็ร่วมลงชื่อ เสนอให้มีการแก้ไข มาตรา 112 จึงถูกกล่าวหาว่า ฝ่าฝืน หรือละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมฯ อย่างร้ายแรง
จาก 44 สส.ก้าวไกล เมื่อเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชน ก็มีสส.เป็นผู้ที่ติดบ่วงอยู่ 25 คน เป็น สส.บัญชีรายชื่อ17 คน ในจำนวนนี้ เป็นระดับแกนนำพรรค ที่คุ้นหู คุ้นตา หลายคน อย่างเช่น “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” หัวหน้าพรรค, ศิริกัญญา ตันสกุล .. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ... รังสิมันต์ โรม ... วาโย อัศวรุ่งเรือง ... วิโรจน์ ลักขณาอดิศร...สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ...ณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นต้น
โดย“ณัฐพงษ์ กับ ศิริกัญญา” นั้นเป็นถึง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
ส่วน สส.เขต อีก8 คน อาทิ “วุฒินันท์ บุญชู” สส.สมุทรปราการ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” สส.กทม. , “ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม., “ศักดินัย นุ่มหนู” สส.ตราด, “จรัส คุ้มไข่น้ำ” สส.ชลบุรี , “ธีรัจชัย พันธุมาศ” สส.กทม. , “ญาณธิชา บัวเผื่อน” สส.จันทบุรี และ“จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์” สส.ฉะเชิงเทรา
บางคนเหมือนรู้ชะตา ประกาศไม่ลงสมัครสส.อีก บางคนยอมถอย แต่ให้เมียลงสมัครแทน ส่วนหนึ่งขอขึ้นปาร์ตี้ลิสต์
คดีนี้ ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการไต่สวนมาแล้วเกือบ 1 ปี โดยว่ากันว่ามีการแบ่งแยกการสอบสวนตามพฤติการณ์ เช่น กลุ่มไอเดียต้นคิด ที่นำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ... กลุ่มผู้นำที่ริเริ่มชักชวนให้ สส.ร่วมลงชื่อ เพื่อยื่นร่างกฎหมาย และ กลุ่ม สส.ที่ร่วมลงชื่อในร่างกฎหมายฉบับนี้
“สุรพงษ์ อินทรถาวร” รองเลขาธิการป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่ทำหน้าที่ โฆษกป.ป.ช. เคยแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ไว้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าการพิจารณาคดีรายคน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนต.ค.68 จากนั้นคาดว่าเร็วสุดคือ เสร็จภายในเดือนพ.ย.68 อย่างช้าไม่น่าจะเกินเดือน ธ.ค.68 ก่อนการเลือกตั้งแน่นอน
เรื่องคอขาดบาดตายในทางการเมืองอย่างนี้ ย่อมมีคนสนใจ จดจ่อ รอผลการพิจารณาของป.ป.ช. และคาดหมายกันว่า น่าจะมีบทสรุปชี้มูลออกมาในช่วง “วันคริสต์มาส” หรือ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ให้กับชาวสีส้มอย่างแน่นอน
ถ้า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ก็จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณา หากศาลฎีกาประทับรับฟ้อง ก็จะมีคำสั่งให้ สส.ดังกล่าว หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน จนกว่าจะมีคำพิพากษา
แต่ขณะนี้ มีการยุบสภาไปแล้ว ทั้ง 25 คนนี้ ไม่มีสถานภาพเป็น สส.แล้ว
จึงมีคำถามว่า ผู้ที่ถูกฟ้องจะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หรือไม่
คำตอบ คือ “ยังมีสิทธิ์” ยังลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ยังเป็นแคนดิเดตนายกได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม
แต่มันจะมีผลเมื่อศาลฎีกาตัดสินออกมาแล้ว ถ้าผิด ก็โทษหนักถึงขั้นห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
เราจึงเห็นว่า มี สส.เขตหลายคนขึ้นไปอยู่ในบัญชีรายชื่อ หาดถูกตัดสิทธิ์ก็เลื่อนผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปมาแทน ...ส่วนกรณี 2 แคนดิเดตนายกฯ คือ “ณัฐพงษ์ กับ ศิริกัญญา” ถ้าถูกตัดสิทธิ์ ก็ยังเหลือ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” เป็นแคนดิเดตนายกฯ
แต่เรื่องนี้ ไม่ต้องรอให้ถึงศาลฎีกาตัดสินหรอก ... แค่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดก่อนถึงวันเลือกตั้ง ก็ “โคมา”กันทั้งพรรคแล้ว!!