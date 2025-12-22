เลขารมต.สำนักนายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ยุติข้อพิพาทปมบ้านทรุดสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

รมต.สำนักนายกฯ มอบ เลขาฯ ร่วมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรณีบ้านทรุด โครงการวันดีพลัส พร้อมจ่ายเงินเยียวยา เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านที่อยู่อาศัยให้กับปชช.
วันที่ (22 ธันวาคม 2568) ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนกรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพักอาศัยในโครงการวันดีพลัส ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หลังผู้บริโภคจำนวน 30 ราย ประสบปัญหาบ้านทรุด จึงได้ยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา
โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรสาคร มีมติเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ซึ่งระหว่างขั้นตอนการเสนอฟ้อง สคบ.ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน หากเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลอาจต้องใช้เวลา สคบ.จึงมีความเห็นให้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้การเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง
ทั้งนี้ นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสมาคมวิศวกรโครงสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าสาเหตุการทรุดตัวของบ้านเกิดจากปัญหาโครงสร้างฐานรากและตอม่อที่เสื่อมสภาพจากความชื้น รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้จุดรับน้ำหนักของตัวบ้านไม่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัท ดี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมแซมตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญ และจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน รายละ 200,000 บาท
โดยแบ่งจ่าย 3 งวด (งวดแรก 50,000 บาท งวดที่สอง 50,000 บาท และงวดสุดท้าย 100,000 บาท) รวมทั้งมอบเงินอีก 1,000,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ร้องเพื่อเป็นกองกลางในการขนย้ายทรัพย์สินระหว่างซ่อมแซม
กรณีประชาชนที่พักอาศัยในโครงการบ้านวันดี พลัส และบริษัท ดี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สามารถ
ตกลงกันได้และลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยรัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนในฐานะผู้บริโภคอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางประนีประนอมและสันติวิธี อันเป็นแบบอย่างของการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค สามารถร้องเรียนมายัง สคบ. ได้โดยตรง ซึ่ง สคบ. พร้อมให้ความช่วยเหลือและดำเนินการคุ้มครองสิทธิ สร้างความเป็นธรรม และเสริมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกคน