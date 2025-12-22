นายกฯเปิด OTOP ปลื้มรายได้มากกว่าทุกปี ชวนอุดหนุนยามบ้านเมืองปัญหารุมเร้า ขอมั่นใจไทยชนะเท่านั้น

"อนุทิน" เปิด OTOP ปลื้มตียอดแตกรายได้มากกว่าทุกปี ชวนอุดหนุนสินค้า ช่วยเพื่อนร่วมชาติ คนชายแดน-ภัยพิบัติ ในยามบ้านเมืองปัญหารุมเร้า ขอให้มั่นใจทุกอย่างต้องจบผ่านไปด้วยดี ไทยต้องชนะเท่านั้น
วันนี้ (22ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2025 พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นางสุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย เข้าร่วม
นายกฯ กล่าวว่า เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมาแล้ว ที่ตนได้มีส่วนร่วมในงาน OTOP ถ้าไม่ใช่มาในฐานะผู้เปิดงานก็ในฐานะลูกค้า ทุกวันนี้ของประดับบ้านที่เป็นที่เชิดหน้าชูตา แขกไปใครมาต้องถามว่าได้มาจากไหน คำตอบคือได้มาจากงาน OTOP ทั้งสิ้น วันนี้จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงาน OTOP City 2025 ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพราะ OTOP ในวันนี้ เป็นเสมือนแบรนด์หลักแบรนด์หนึ่งของประเทศไทยไปแล้ว เวลาพูดคำว่า OTOP คนก็นึกถึงความเป็นไทย นึกถึงคุณภาพ ความปราณีต และรายละเอียด ที่ทำให้เกิดความประทับใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะในเครื่องประดับ เสื้อผ้า หรือชิ้นงานที่มีความเป็นศิลปะ แต่มีอยู่ในทุกอย่างที่คนไทยทำขึ้นภายใต้แบรนด์ OTOP ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สมุนไพร เสื้อผ้า หรือสินค้าอื่นที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการนี้ และเช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์เมื่อแบรนด์เป็นที่ยอมรับติดตลาดแล้ว ความท้าทายต่อไปก็คือทำอย่างไรให้คุณภาพที่สร้างขึ้นมีความคงเส้นคงวา ทำอย่างไรจะยังคงความประทับใจผู้ซื้อไว้ได้ และทำอย่างไรจะสร้างความประหลาดใจในสินค้า หรือเรื่องราวใหม่ๆ ที่จะตรึงคนให้ยังคงมีความตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ของเราได้เสมอ อันนี้เรียกว่าเป็นโจทย์สำหรับแชมเปี้ยน เป็นความท้าทายในการรักษาแชมป์ ซึ่งตนเชื่อว่าคนไทยเราทำได้
นายกฯ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญสำหรับกรมการพัฒนาชุมชน ต่อสินค้า OTOPก็คือการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทย ดังนั้นตนจึงขอฝากให้ทุกภาคส่วนได้คิดถึงความท้าทายของการรักษาแชมป์ไว้เสมอเราต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง ตีโจทย์ใหม่อยู่เสมอ ไม่ย่ำอยู่ที่เดิม จึงจะรักษาคุณภาพแบรนด์ OTOP ไว้ได้
นายกฯ กล่าวว่า อยากเรียนว่าปีนี้เป็นปีค่อนข้างมีความพิเศษ เราได้มาจัดงานในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนท่ามกลางความเหนื่อย ความเครียดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเรา ทั้งภัยพิบัติธรรมชาติความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามเรายังมีงาน OTOP เป็นที่ผ่อนคลายทำให้เราได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดอยากจะเรียน ผู้ที่อยู่ในที่นี้และผู้ที่ไม่ได้มางาน OTOP ปีนี้ ถ้ามาซื้อสินค้า OTOP เท่ากับเราสามัคคีรวมพลังกันจริงๆ ได้ช่วยอุดหนุนสินค้าจากพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบภัยความขัดแย้งตามแนวชายแดน ทั้ง 7 จังหวัด จ.ตราด จันทบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และสระแก้ว ซึ่งทั้ง 7 จังหวัดนี้ล้วนแล้วแต่มีความสามารถ มีผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สินค้าของใช้สอยมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการที่เรามาเปิดงาน OTOP ในวันนี้เท่ากับเราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติของเราที่กำลังมีความลำบากและมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเนื่องจากความขัดแย้งของประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้าน
นายกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่พิเศษให้กับผู้ผลิตสินค้าที่มาจากจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เรามาใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ไม่มีโอกาสไหนที่เราสามารถรวมสินค้าทั้งหลายมาให้พวกท่านได้เลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยเพื่อไปใช้ประโยชน์ ขอเน้นย้ำของ OTOP อย่าไปซื้อด้วยความสงสาร ต้องซื้อเพราะของเขาดีจริงๆ
จังหวะนี้ประชาชนปรบมือให้นายกฯ ทำให้นายกฯระบุว่า ถ้าท่านจะปรบมือก็ต้องขอบคุณ นานๆพูดแล้วจะมีคนปรบมือ ส่วนใหญ่พูดแล้วมีคนโห่
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้ใส่สูทสากลนิยมก็จริงแต่เนคไทก็ซื้อที่งานนี้เมื่อ 2 วันก่อน ที่เนคไทก็เป็นรูปธงชาติซื้อที่นี่ แต่เนื่องจากภารกิจมากมายมีการต้อนรับเอกอัครราชทูต มีการประชุม พบปะแขกบ้านแขกเมือง ต้องขอยอมรับว่าเปลี่ยนเสื้อไม่ทัน แต่อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งเสื้อเชิ้ตที่ใส่จะนับเป็น OTOP ก็ได้ เพราะตัดแถวมาบุญครองนี่เอง เท่ากับเรายังมีความเป็นไทยอยู่ทุกประการ
และการที่ท่านได้มาร่วมกันในงาน OTOP City แห่งนี้ อยากเรียนด้วยความภาคภูมิใจและยินดี 3 วันมานี้ ตียอดแตกหมด ยอดสูงกว่าทุกปี วันละเกิน 80 ล้านบาท และเชื่อเหลือเกินมันเกิดจาก ความประสงค์เจตนารมณ์ที่ทุกคนอยากจะสนับสนุนสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองมีปัญหารุมเร้าเกิดขึ้น แต่ทุกอย่างจะต้องจบ ทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีและประเทศไทยต้องชนะเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่น ขอให้ท่านได้มีความมั่นใจ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า และเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี ขออำนวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านและประชาชนชาวไทย ขอให้ปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทย ขอให้พวกเราทุกคนมีความมั่นคง มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัย ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
จากนั้นนายกฯได้เดินชมสินค้า OTOP ภายในงาน ขอทักทายผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ