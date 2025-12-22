“กมธ.ทหารสว.”จ่อ เชิญกระทรวงพลังงาน-ศุลกากร-ศรชล. 23 ธ.ค.นี้ แจงปม พ่อค้าฉวยโอกาสค้าสงคราม ขนน้ำมันเถื่อนมาเลฯ-สิงคโปร์ ช่วยกัมพูชา

วันนี้(22 ธ.ค.)นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว. ในฐานะเลขานุการและโฆษกกรรมาธิการ(กมธ.) ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยว่า ทางกมธ. นำโดย พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ในฐานะประธานกมธ. ได้เรียกประชุมเพื่อรับความข้อคิดเห็นเรื่องข้อพิพาท ระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศกัมพูชา ที่นำไปส่งการสู้รบตลอดแนวชายแดน 7 จังหวัด ด้านตะวันออก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตไปแล้วกว่า 20 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ประชาชนในแนวชายแดน ได้รับความไม่ปลอดภัยต้องอพยพมาอาศัยศูนย์อพยพ กว่า 200,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
นายไชยยงค์ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ ตามช่องทางธรรมชาติ ยังลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางการเกษตร จากฝั่งกัมพูชา และมีการส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์ จากประเทศไทย ไปสนับสนุนกัมพูชา รวมทั้งพบว่า มีการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นจำนวนมากไปยัง สปป.ลาว ผ่านทางด่านชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อย่างผิดสังเกต รวมทั้งยังมีรายงานข่าวว่า มีขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน จากมาเลเซียและสิงคโปร์ ไปให้กัมพูชา ทางทะเลที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ซึ่ง กรรมาธิการทหาร เห็นว่า เรื่องที่เกิดขึ้น มีความไม่ชอบมาพากล อาจจะมีการฉวยโอกาสค้าสงคราม จากกลุ่มพ่อค้าและหน่วยงานบางหน่วยงาน ที่ไม่ได้สนใจกับความ ผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ
นายไชยยงค์ ระบุด้วยว่า ในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ทางกมธ. จึงได้เชิญปลัดกระทรวงพลังงาน หรือ ผู้แทน, อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน และเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล(ศรชล. อ่านว่าสอน-ชน) หรือผู้แทน เข้าชี้แจง การควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์ และการสกัดกั้นน้ำมันและยุทธปัจจัยทางทะเลในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ต่อไป