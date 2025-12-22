ภท.จัดทัพใหญ่ ส่งผู้สมัครสส.สงขลา ครบ 9 เขต โวพร้อมทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และนโยบาย

“ภูมิใจไทย” จัดทัพใหญ่ ส่งผู้สมัคร สส.สงขลา ครบ 9 เขต มั่นใจพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นมีความพร้อมทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และนโยบาย
เมื่อวันที่ (22 ธ.ค.) นายสรรเพชญ บุญญามณี เปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้ผ่านการสรรหาและเตรียมลงสมัคร สส.ครบทั้ง 9 เขตเลือกตั้งของจ.สงขลา แล้ว
สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จ.สงขลา ในนามพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 9 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายสรรเพชญ บุญญามณี อดีตสส.สงขลา เขต 1
เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน อดีต สส.สงขลา เขต 2
เขต 3 นายสมยศ พลายด้วง อดีต สส.สงขลา เขต 3
เขต 4 นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา
เขต 5 นายอภิชาต ลาพินี
เขต 6 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์
เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ อดีต สส.สงขลา เขต 7
เขต 8 นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ
เขต 9 พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร
นายสรรเพชญ กล่าวด้วยว่า ในจำนวนผู้สมัครทั้ง 9 คน มีถึง 4 คนที่เป็นอดีตสส.ชุดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสภา เข้าใจกลไกการผลักดันนโยบาย และรับรู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสานงานต่อยอดงานเดิม และขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของจ.สงขลา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันผู้สมัครรายอื่นๆ ก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีฐานการทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์ ความต่อเนื่อง และพลังใหม่อย่างลงตัว
”การเลือกตั้งรอบนี้ พรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และนโยบาย ผู้สมัครทุกคนพร้อมลงพื้นที่ แนะนำตัว และสื่อสารนโยบายของพรรคอย่างเข้มข้น เพื่อขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวสงขลา ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและเขตเลือกตั้งและพร้อมเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนชาวสงขลา” นายสรรเพชญ กล่าว