กรมชลฯ เดินหน้า “ประตูระบายน้ำสองแควสันติสุข” แก้แล้งลุ่มน้ำวัง”

กรมชลประทานอยู่ระหว่างผลักดันโครงการประตูระบายน้ำบ้านสองแควสันติสุข ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของลุ่มน้ำวัง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชน
โครงการตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 9 บ้านสองแควสันติสุข ตำบลนาแก้ว และหมู่ที่ 6 บ้านสบจาง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ออกแบบเป็นประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง จำนวน 8 ช่อง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าผา ก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน และออกแบบทางผ่านปลา ใช้งบประมาณรวมประมาณ 342 ล้านบาท
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรและพื้นที่ริมลำน้ำรวมประมาณ 7,030 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะคา ตำบลท่าผา ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง และตำบลวังพร้าว รวมถึงสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองแหวน ซึ่งให้บริการประชาชน 154 ครัวเรือน โดยคาดว่าเกษตรกรในพื้นที่จะมีรายได้เพิ่มเฉลี่ยประมาณ 9,688 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
นายอาทิว ทุ่งเจ็ด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางมีพื้นที่ลุ่มน้ำวังกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และกรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำวังแล้วจำนวนมาก โครงการประตูระบายน้ำบ้านสองแควสันติสุข เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำ สามารถช่วยพื้นที่การเกษตรได้กว่า 7,000 ไร่ และสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำวัง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการ ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการของบประมาณและดำเนินการก่อสร้าง
ด้าน นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอเกาะคา กล่าวว่า โครงการประตูระบายน้ำบ้านสองแควสันติสุขจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 ตำบล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนในอำเภอเกาะคาประสบมาอย่างต่อเนื่อง หากโครงการแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ส่งผลให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตลอดปีและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ขณะที่ นางสุนิสา เชื้อมา เกษตรกร หมู่ที่ 9 บ้านสองแควสันติสุข ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้มีน้ำใช้ทั่วถึงทั้งสองฝั่งของหมู่บ้าน ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปา โดยชาวบ้านคาดหวังให้โครงการเกิดขึ้นจริง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนในระยะยาว