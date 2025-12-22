ร้อยเอ็ด จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (22 ธ.ค.) สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษา.ร้อยเอ็ด เขต 1 เกมส์ รวม 7 อำเภอ คือ เมืองร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ธวัชบุรี จังหาร เชียงขวัญ ศรีสมเด็จ และทุ่งเขาหลวง โดยมีนายเอกรัฐ พลซื่อ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนีโอ พลซื่อ สมาชิกพรรคกล้าธรรม ร่วมในพิธีด้วย
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา มีวัตถูประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังทัศนคดีที่ดีให้กับนักเรียนในการเล่นก็หา รักติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬา และ เพื่อสร้างเครือข่ายความสมานฉันท์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครู บุคลากร ทางการศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างกระแสการออกกำลังกายในหมู่เด็กและเยาวชน
การแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีนักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวนกว่า 1,500 คน