"มาร์ค" ปลื้มคนไทยตอบรับ ‘ประเทศไทยจะไม่ทน’ ล้นหลาม! สะท้อนอยากล้าง “นักการเมืองเทา-ทุนใหญ่”

“อภิสิทธิ์” ปลื้มคนไทยตอบรับ ‘ประเทศไทยจะไม่ทน’ ล้นหลาม! เผยเสียงสะท้อนอยากล้าง “นักการเมืองเทา-ทุนใหญ่” จี้ปฏิรูปการศึกษา-แก้ประชานิยม พร้อมชวนทำโพลใหญ่พรุ่งนี้
วันนี้ (19 ธ.ค. 2568) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความคืบหน้าแคมเปญรณรงค์รับฟังความคิดเห็น “ประเทศไทยไม่ทน” หลังเปิดตัววันแรกพบว่ามีพี่น้องประชาชนร่วมส่งเสียงสะท้อนปัญหาหมักหมมของประเทศอย่างล้นหลาม เตรียมนำทุกข้อเสนอเข้าสู่การจัดทำนโยบาย พร้อมชวนคนไทยร่วมทำโพลสำรวจความคิดเห็นครั้งใหญ่ตลอดวันพรุ่งนี้
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า จากการเปิดรับฟังความอัดอั้นตันใจของประชาชนว่า "ประเทศไทยไม่ควรทนกับอะไรอีกต่อไป" พบว่ามีคำตอบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือการปฏิรูปธรรมาภิบาลในภาครัฐ
โดยประชาชนสะท้อนว่าไม่ต้องการทนกับนักการเมืองที่รับใช้กลุ่มทุนมากกว่ารับใช้ประชาชน รวมถึงกลุ่มข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวม
ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา มีเสียงสะท้อนว่าความล้มเหลวของการศึกษาไทยในปัจจุบัน คือต้นตอที่ไม่สามารถสร้าง "คนดีและคนเก่ง" ให้กับสังคมได้
ประชาชนรุ่นใหม่เสนอว่าไม่ต้องการนโยบายประชานิยมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน แต่อยากเห็นรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และ “สร้างคนมากกว่าสร้างตึก”
เสียงจากพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ย้ำชัดว่า "จะไม่ยอมทนกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก" อีกต่อไป
นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงบ่น แต่คือ "ขุมทรัพย์ทางความคิด" ที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำไปกลั่นกรองและร้อยเรียงเป็นนโยบายที่จับต้องได้ เพื่อเสนอเป็นทางออกให้กับประเทศในสัปดาห์หน้า
"ทุกความคิดเห็นคือประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ พรรคประชาธิปัตย์จะนำเสียงของพวกท่านไปใช้ในการนำเสนอนโยบายที่จริงจังและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องทนกับปัญหาเดิมๆ อีกต่อไป" นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ในช่วงท้าย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังผ่านช่องทางออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ (วันเสาร์) โดยพรรคจะเปิด "โพลสำรวจความคิดเห็นครั้งใหญ่" ตลอดทั้งวัน เพื่อรวบรวมสถิติและลำดับความสำคัญของปัญหาที่คนไทยอยากให้แก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพื่อนำไปสู่การแถลงแผนปฏิบัติการล้างปัญหาประเทศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้