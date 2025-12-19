นายกฯเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) เพชรบุรี ยินดีบริการปชช.สะดวกมีประสิทธิภาพ

"อนุทิน" เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) จังหวัดเพชรบุรี ยินดีทำให้การบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ จะเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ (19 ธันวาคม 2568) เวลา 16.50 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ร่วมพิธี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) เมื่อแล้วเสร็จรับชมวีดิทัศน์ความเป็นมาและการก่อสร้างของอาคารดังกล่าว รวมทั้งรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้มาเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ถือเป็นฤกษ์งามยามดี และจะทำให้การบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ จะเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง
"ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านที่ได้มีสถานที่ราชการที่พร้อมให้การบริการกับพี่น้องประชาชนในทุก ๆ เรื่อง การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่แห่งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างอาคารเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน และเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและตอบโจทย์การบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง"
ขณะนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องความสามัคคี และการรวมจิตใจเพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา แม้ว่าเราจะอยู่ห่างจุดที่มีความขัดแย้ง แต่ขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกคนในพื้นที่ดังกล่าว มีความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กราบขอบพระคุณ พระครูสุนทรวัชรกิจ เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำรงค์ และนางปราณี ทองล่อน ที่มีจิตศรัทธา อุทิศมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด เพื่อประโยชน์ของทางราชการและพี่น้องประชาชน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ การเสียสละในครั้งนี้เป็นแบบอย่างอันงดงามของจิตสาธารณะ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่ จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการพี่น้องประชาชน รองรับการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) มีสถานที่ที่สะดวก เข้าถึงง่าย จัดพื้นที่บริการอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเหมาะ มีที่นั่งพักคอย น้ำดื่มสะอาด และการออกแบบที่เอื้อให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัย เช่น มีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่สำคัญจะมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจบริการ (service mind) ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตร อบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยขั้นตอนการบริการที่สามารถอำนวยความสะดวก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการ
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวอำนวยพร ให้ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังใหม่เป็นสถานที่แห่งการอำนวยประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน และช่วยกันทำให้ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมกดปุ่มเปิดป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ