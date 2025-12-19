ภท.เนื้อหอมไม่เลิก คนดังการเมืองแห่สมัครทั้ง "กุลวลี-สุดารัตน์-รัชดา -หมอเอกภพ"

คนดังการเมืองแห่สมัครสส.พรรคภูมิใจไทยต่อเนื่อง "กุลวลี - สุดารัตน์ - รัชดา -หมอเอกภพ" ร่วมสู้ศึกเลือกตั้ง
วันที่ (19 ธันวาคม 2568) พรรคภูมิใจไทยเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ยังคงมีว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ, สส.เขต, ทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ว่าที่ผู้สมัครสส.ราชบุรี เขต 1, นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ ว่าที่ผู้สมัครสส.อุบลราชธานี เขต 7, นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ฉะเชิงเทรา เขต 1, นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา ว่าที่ผู้สมัครสส.เชียงใหม่ เขต 1, นายจิรภัทร พันธ์เกษม ว่าที่ผู้สมัครสส.นครราชสีมา เขต 12
ขณะที่ ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ อาทิ ดร.รัชดา ธนาดิเรก, นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ, นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์, ดร.ณพล เลิศสุมิตรกุล, นางรัตนประภา ดิศวัฒน์, นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์, นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา, ทพญ.จิณตภา ฐิติพิทยา, นาย วีรศักดิ์ ชุณหจักร, นายปิยะณัฐ ศรีวิกรานต์โยธิน, นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว,นายพินิจ สิทธิโห, นายวัชรินทร์ ทองคำใส, นายธานี เกสทอง
ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ, นายเปรมกมล พาชีรัตน์, ดร.สมนึก นาห้วยทราย, นายสัญญา คงสมบัติ, นายอิทธิวัฒน์ ศรีวิกรานต์โยธิน, นายยูฮัน มูละ, นายอิบรอเฮม หวันแหละ, นางกาญจนา ศรีวิชัย, นายณรงค์กรณ์ คำแปง, นายฐานศักดิ์ ศรีพงษ์ใหญ่, นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ