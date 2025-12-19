มาตามคาด! "ไชยา พรหมา" เปิดตัวกธ.พรุ่งนี้ชิงสส.หนองบัวลำภู เขต 2 ตามเดิม

กล้าธรรมเตรียมเปิด “ไชยา พรหมา” ย้ายซบพรุ่งนี้ ลงชิงเก้าอี้สส.หนองบัวลำภู เขต 2 ตามเดิม หลังเคยเป็นรมช.ของ "ธรรมนัส"
วันที่ (19ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคกล้าธรรม (กธ.) ว่า หลังมีกระแสข่าวมาระยะหนึ่ง นายไชยา พรหมา อดีต สส.หนองบัวลำภู เขต 2 พรรคเพื่อไทย(พท.) จะย้ายรวมงานพรรค กธ.ในการเลือกตั้งปี 69 ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกธ.เตรียมเปิดตัวนายไชยา ย้ายร่วมงานพรรค วันที่ 20 ธ.ค.เวลา 13.00 น.ที่พรรคกธ.และจะลงสมัครสส. สส.เขต 2 เหมือนเดิม ทั้งนี้ งานทางการเมือง สมัยรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ นายไชยา เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีร.อ.ธรรมนัส เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์