"ธรรมนัส" ลั่น กธ.พร้อมปักธงเหนือส่งครบทุกเขต จุดแข็งคนพื้นที่ทำงานจริง ยกพะเยาโมเดลฟื้นศก.

“ร.อ.ธรรมนัส” ลั่น กล้าธรรม พร้อมปักธงภาคเหนือ ส่งผู้สมัครครบทุกเขต ย้ำ จุดแข็งคนพื้นที่ทำงานจริง พร้อมยก“พะเยา”เป็นโมเดลฟื้นเศรษฐกิจเมืองเหนือ
เมื่อวันที่ (19 ธันวาคม 2568) เวลา 17.30 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยถึงความพร้อมของพรรคกล้าธรรมในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ว่า พรรคมีตัวแทนผู้สมัครลงครบทุกเขตเลือกตั้งอย่างแน่นอน โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา 3 เขต ลำปาง 4 เขต น่าน 3 เขต แม่ฮ่องสอน 2 เขต รวมถึงจังหวัดเชียงราย ครบทั้ง 8 เขต
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรมเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร สส. อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ในวันที่ 25 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ซึ่งประชาชนจะได้เห็นตัวแทนของพรรคในทุกพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผู้สมัคร สส.ของพรรคกล้าธรรมส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เติบโตจากพื้นที่ ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้าน และดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของพรรคในการขับเคลื่อนนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับจังหวัดเชียงราย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ตนมีความตั้งใจอยากเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ให้กลับมามีความเจริญเหมือนในอดีต เหมือนกับจังหวัดพะเยา บ้านเกิดของตน โดยเฉพาะอำเภอแม่สาย ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันกลับซบเซาลงอย่างมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และคุณภาพชีวิตของประชาชน
“พรรคกล้าธรรม มุ่งมั่นทำงานการเมืองโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผมเชื่อมั่นว่า การมีผู้แทนที่เข้าใจพื้นที่และปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับมาดีขึ้น”ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำ