"สุพิศาล" ไขก๊อกปชน.หลังอดลงสส. พ้อคกก.สรรหาไม่รอบคอบ จ่อซบไทยธรรมท้าชน "อนุสรณ์" ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา

อดีตรองหน.พรรคส้ม ลาออก ปชน.หลังพรรคไม่ให้ลง สส.ต่อ พ้อ คกก.สรรหาตัดสินใจไม่รอบคอบ จ่อเปิดตัว 'ไทยธรรม' ลงชิงเขตตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา ท้าชน 'อนุสรณ์ ธรรมใจ'
วันนี้ (19 ธ.ค.68) พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาชน และอดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวกรณีที่ได้ลาออกจากพรรคประชาชน โดยยอมรับว่า เป็นเรื่องจริง ซึ่งได้ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว (18 ธ.ค.68) ส่วนเหตุผลเป็นเพราะได้เสนอตัวให้กรรมการคัดสรรเลือกเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.แต่มีการแจ้งว่าไม่ผ่านไม่ได้รับการคัดเลือก
“เราก็ขอขึ้นรถเมล์แต่เขาบอกว่ามันเต็มแล้ว ไม่ให้ไปจะให้ทำอย่างไรได้ เพื่อน ๆ ในพรรคเองก็บอกว่าคณะกรรมการตัดสินใจผิดพลาดอย่างมาก ในเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคล บกพร่อง ไม่รอบคอบ“ พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าว
ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อถามหาข้อสรุป รวมถึงสอบถามนโยบายและแบบแผน แต่คณะกรรมการเองก็ไม่ให้คำตอบ เลยสงสัยว่ามันเป็นความลับขนาดนั้นเลยหรือ ขนาดตนเองเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคเขายังไม่บอกอะไรเลยแบบนี้หมายความว่าอย่างไร
ตนเองจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่พรรคไทยธรรม ซึ่งเป็นพรรคของลูกศิษย์ที่เคยสอนปริญญาเอกอยู่ และดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่จึงขอเชิญชวนคนที่อกหักไม่ว่าจะพรรคใดก็ตาม ให้มาร่วมกันทำงานจะอยู่พรรคไหนก็ไม่สำคัญขอแค่อุดมการตรงกันก็พอ โดยตนเองประสงค์ที่จะลงสมัคร สส.เขตตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา ชนกับ รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชนด้วย เพราะพรรคให้เหตุผลว่าพื้นที่ กทม.ที่ได้ สส.มาเป็นเพราะกระแสของพรรค ไม่ใช่กระแสของตัวบุคคล คะแนนที่ได้ไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ สส.ในพื้นที่ ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถสู้ได้เพราะภรรยาของตนเองก็เป็น สก.ที่ทำงานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนรู้จัก มั่นใจว่าสามารถทำคะแนนในพื้นที่ได้