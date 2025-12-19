“ธรรมนัส” ลงเชียงราย ดันมหาสงกรานต์ 3 แผ่นดินรับต่างชาติ พัฒนาน้ำพุร้อนป่าตึงกระตุ้นศก.ท้องถิ่น

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่เชียงราย ดันมหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน ต้อนรับ นทท.ต่างชาติ พร้อมเร่งพัฒนาน้ำพุร้อนป่าตึง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
เมื่อวันที่ (19 ธันวาคม 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเดินทางไปยังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้ำพุร้อนป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ติดตามความพร้อมการจัดงานมหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน ไทย–ลาว–เมียนมา ประจำปี พ.ศ.2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 เมษายน 2569 บริเวณริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย–สปป.ลาว โดยถือเป็นประเพณีสงกรานต์ช่วงท้ายของเทศกาลที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และสามารถดึงดูดประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
“งานมหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานต่อผู้สูงอายุ ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาน้ำพุร้อนป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานระดับจังหวัด โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการพัฒนาน้ำพุร้อนป่าตึง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้านสุขภาพและการพักผ่อน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์และความหลากหลาย รองรับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต
“น้ำพุร้อนป่าตึง นับเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติที่สอดรับกับกระแสดังกล่าว และเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 50,000 คนต่อปี อีกทั้งยังสร้างกิจกรรมชุมชนควบคู่ เช่น ตลาดสุขภาพ การแสดงวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ด้วย”