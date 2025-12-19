ป.ป.ช.ตามรวบผู้ต้องหาคดีแก้โฉนดที่ดินชายทะเลบางละมุง ก่อนขาดอายุความ

ป.ป.ช. จับมือ ตร.มักกะสัน ตามแกะรอยจับผู้ต้องหาคดีแก้โฉนดที่ดินชายทะเลบางละมุง ทันก่อนคดีขาดอายุความวันนี้
วันนี้ (19 ธ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ได้ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นำโดย นางสาวนพรัตน์ เหลืองคำชาติ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ ร้อยตำรวจเอก วรดร ใสสุชล นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ นายไกรฤทธิ์ ศรีสูงเนิน นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ และนายกฤตนัย เมตตา นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันทำการสืบสวนติดตามจับกุม นายถาวร (สงวนนามสกุล) ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ที่ จ.19/2568 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีมีคำสั่งแก้ไขข้างเคียงทางทิศเหนือของโฉนดเลขที่ 9592, 15049, 15048, 15050 และ 9661 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากทะเลและชายทะเล เป็นที่มีการครอบครอง โดยมิชอบ ซึ่งคดีดังกล่าวจะขาดอายุความในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นี้
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ได้ทำการสืบสวนติดตามจับกุม นายถาวร (สงวนนามสกุล) ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับจนทราบข้อมูลว่าผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 15.40 น. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ดังกล่าว จากนั้นได้ทราบข้อมูลจากสายลับว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนายถาวร (สงวนนามสกุล) ได้รับประทานอาหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 9 แยก 26-9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปและพบบุคคลรูปพรรณสัณฐานคล้ายนายถาวร (สงวนนามสกุล) ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าสถานที่ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบบุคคลดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าว คือ นายถาวร (สงวนนามสกุล) ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายจับพร้อมแจ้งข้อความในหมายจับให้ทราบ เมื่อนายถาวร (สงวนนามสกุล) ได้อ่านหมายจับด้วยตนเองแล้ว ยืนยันว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริง และไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ชุดจับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ พร้อมแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เพื่อทำบันทึกการจับ แจ้งการควบคุมตัว ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน เพื่อจะได้นำตัวส่งให้ผู้ว่าคดีสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ต่อไป