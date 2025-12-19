พท.เผยชพน.แห่ซบเสริมแกร่งโคราช 3 เขต รับกำลังวางยุทธการให้ “ยศชนัน” ลงปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่

“สุริยะ” เผย “สุวัจน์” นำลูกพรรคร่วมทัพเพื่อไทยเสริมแกร่งโคราช 3 เขต ส่วนปราจีนฯยังไม่ได้รับมา ติดปัญหาเรื่องผู้หญิง บอก กำลังวางยุทธการให้ “ยศชนัน” ลงปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่
วันนี้ (19ธ.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในเลือกตั้ง ว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า จะส่งผู้สมัครทั้ง 400 เขต
ส่วนจัดลำดับบัญชีรายชื่อได้มีการวางคนแล้วหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า เมื่อวานนี้มีการเรียงลำดับของบุคคล โดยดูจากบัญชีรายชื่อเดิม ว่าบุคคลเหล่านั้นได้เข้ามาช่วยพรรคหรือสภาดีแค่ไหน เพื่อดูว่าใครควรจะเข้าบัญชีแรก
เมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จะอยู่ลำดับ 1 ถึง 3 ของบัญชีรายชื่อหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนคิดว่าตอนนี้กำลังดูว่าจะทำอย่างไรที่จะให้สื่อสารกับประชาชนดีที่สุด
ส่วนนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย สนใจลงสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อหรือไม่ หรือจะเป็นแค่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว นายสุริยะ กล่าวว่า กำลังดูว่ายุทธศาสตร์จะเป็นอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่าส่วนตัวได้มีการคุยกันหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้คงจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เรียบร้อย
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาหรือไม่ หลังจากเมื่อวานนี้ประกาศจะไม่ส่งผู้สมัครลงในนามพรรคชาติพัฒนา นายสุริยะ กล่าวว่า เมื่อวานสรุปกันแล้วว่าจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ทั้ง 3 คน ในพื้นที่เขตที่ 1, 2 และ 3 ของจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อถามถึงเขตจังหวัดปราจีนบุรี ของพรรคชาติพัฒนาจะมาร่วมงานด้วยหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ปราจีนบุรียืนยันว่าไม่ได้มา เพราะมีปัญหาเรื่องผู้หญิง โดนพรรคประชาชนไล่ออก เราจะไปรับก็ไม่เหมาะสม