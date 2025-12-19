"อนุทิน"นำทีมภูมิใจไทยประชุมยุทธศาสตร์เลือกตั้ง เร่งเคาะชื่อแคนดิเดตนายกฯ ให้ได้วันนี้

"อนุทิน" ประชุมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เร่งเคาะรายชื่อผู้สมัคร สส.เขต-บัญชีรายชื่อ รอบสุดท้าย พร้อมเร่งสรุปชื่อแคนดิเดตนายกฯ วันนี้
วันนี้(19 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.20 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อเป็นประธานการประชุมยุทศาสตร์ เพื่อวางแนวนโยบายในการเลือกตั้ง โดยมีแกนนำกลุ่มต่างๆ ของพรรคเข้าร่วม โดยนายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงการคัดเลือกผู้สมัคร สส.เขตและบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง ว่า เดี๋ยวรอให้มีการประชุมก่อน กำลังคัดรอบสุดท้ายอยู่
เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้เรียบร้อยหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่าก็เดี๋ยวก่อน
เมื่อถามย้ำว่าจะได้ความชัดเจนในวันนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าก็จะพยาม
เมื่อถามว่าวันที่ 25 พ.ย. จะมีการเปิดนโยบายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้คุยเรื่องนโยบายทั่วไปและคุยว่าผู้ใหญ่ของพรรคท่านไหนจะรับผิดชอบนโยบายด้านใด ยังคงเป็นเตรียมมอบหมายงานเรื่องต่างๆ เพราะเรามีผู้ใหญ่บุคลากรทางการเมืองที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาร่วม ส่วนนโยบายที่จะใช้ชูในการหาเสียงเป็นเรื่องอะไรนั้น ขอให้ใจเย็นๆ โดยเราจะเน้นในทุกเรื่อง