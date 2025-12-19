เลือดใหม่ ปชป. “วิเวียน “ลงสนาม กทม. เขต 9 พร้อม ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม -เศรษฐกิจ

“วิเวียน จุลมนต์” เปิดตัวพร้อมลงสนามการเมือง ส.ส. ปชป. เขตจตุจักร–หลักสี่–บางเขน พร้อมนำองค์ความรู้วิศวกรรมและงานวิจัยทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรไทย ลดต้นทุนรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นางสาววิเวียน จุลมนต์ หรือ “อีฟ” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เขต 9 กรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จตุจักร หลักสี่ และบางเขน เปิดเผยถึงการตัดสินใจลงสนามการเมืองว่า ต้องการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการวิจัย มาใช้กำหนดนโยบายที่ตั้งอยู่บนข้อมูลจริงจากประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม
นางสาววิเวียน ระบุว่า ตนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน SIIT และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากกลุ่มอาชีพรับจ้าง
พร้อมกันนี้ ยังทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยสนใจการนำสมุนไพรไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดต้นทุน และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์แบบมุ่งเป้าได้ในราคาที่เหมาะสม ลดการพึ่งพายานำเข้า
“การที่ดิฉันเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น มาจากความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรคที่ยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก โดยเชื่อว่าทีมบริหารชุดใหม่ของพรรคที่มีความเป็นมืออาชีพ จะสามารถขับเคลื่อนการเมืองด้วยความสุจริต และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศได้“นางสาววิเวียนกล่าว