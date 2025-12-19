“ก้าวอิสระ”เปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ“มาดามหยก”ประกาศสร้างรั้วกั้น กพช.หากมีโอกาสทำงานบ้านเมือง ระดมจิตอาสา ร่วมพัฒนาประเทศ

วันนี้(19 ธ.ค.)พรรคก้าวอิสระ (INDY) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2568 และเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวอิสระ โฉมใหม่ เพื่อรับทราบถึงทิศทาง นโยบาย รวมถึงการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค นำโดยนางสาว กชพร เวโรจน์ หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ
นางสาวกชพร กล่าวว่า พรรคก้าวอิสระเป็นการรวมตัวของจิตอาสาทั่วประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลา
ส่วนแนวการทำพรรคเป็นอย่างไร นางสาวกชพร กล่าวว่า เป็นพรรคแรกและพรรคเดียวของประเทศไทยที่หลอมรวมจิตอาสา เช่นเดียวกับตนที่ทำงานจิตอาสามาเป็นปีที่ 29 และคิดว่าประเทศควรที่จะเปลี่ยนและเดินหน้า พร้อมกับกล่าวย้ำว่าไม่อยากทำสถาบันการเมืองแบบเดิมๆ โดยปรึกษากับทีมจิตอาสา ซึ่งทุกคนมีความเสียสละเป็นทุนเดิม จึงเกิดเป็นการทำงานแบบทำการเมืองไม่ใช่เล่นการเมือง ไม่มีการแบ่งสี แยกสี แบ่งฝ่าย
นางสาวกชพร ยอมรับว่าการส่งสส. แบบแบ่งเขตอาจไม่มีกำลังสู้พอกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ และไม่คิดจะสู้กับใคร เพราะต้องการเข้ามาร่วมทำงาน พร้อมยอมรับว่า มีหลายเขตที่เสนอตัว อย่างพื้นที่เชียงใหม่ โดยอยากให้เป็น เชียงใหม่โมเดล ในการริเริ่มทำอะไรต่างๆ รวมไปถึงพื้นที่ทางภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่เขตปะทะชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งตนขอคะแนนพรรค เพื่อให้เราได้เข้าไปทำงานตรงนั้น ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนิด
เมื่อถามว่า มองการเป็นพรรคเล็กจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างไร นางสาวกชพร ยอมรับว่า ด้วยความเป็นพรรคเล็ก เราเสียเปรียบด้วยเรื่องทุน เนื่องจากไม่มีนายทุน แต่ด้วยความเป็นจิตอาสา เราทำงานด้วยใจ อย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุปะทะชายแดน
เมื่อถามต่อว่า มีแนวนโยบายเรื่องชายแดนอย่างไร นางสาวกชพร กล่าวว่า ด้วยความใกล้ชิดกับทหาร มีความรู้สึกสงสารและเห็นใจ หากมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ สิ่งแรกที่จะทำคือต้องเด็ดขาด แม้อาจจะไม่ถูกใจหลายคน แต่ด้วยความรู้สึกที่เห็นความสูญเสีย หากได้รับโอกาส จะสร้างรั้วทันที ไม่ต้องกลัวประชาคมโลก เมื่อเรามีอำนาจกำหนดนโยบาย หากมีอะไรเกิดขึ้นขอรับผิดชอบเอง เพื่อ ปกป้องประเทศและเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา
ขณะเดียวกัน นางสาวกชพร แต่ว่าแคนดิเดตนายกฯรัฐมนตรีของพรรคก้าวอิสระมี 3 คน ได้แก่ ตนเอง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ชอบทำงานเบื้องหน้า แต่มองว่า ในปี 2026 ประเทศต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง จึงมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ออกมาคนที่ตามอยู่ข้างหลัง คงไม่กล้าที่จะออกมา ตนจึงอยากขอให้พลังบริสุทธิ์ พลังเงียบ หากคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว เราจะไม่สามารถเริ่มอะไรใหม่ๆได้ หากปล่อยให้สิ่งไม่ดีดำเนินต่อไป สิ่งดีๆควรจะเกิดขึ้นในปีใหม่ปีหน้า
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 รายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรค คือ นายชาญชัย โตพฤกษา และนายอชิรวิทย์ ทนุก้ำ ซึ่งเป็นจิตอาสาและเป็นคนธรรมดา ที่เราอยากจะนำคนเหล่านี้มาสู่การเมือง