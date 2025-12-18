ชป.ร่วมถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลา วางแผนครบวงจร3ระยะ ป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่

กรมชลฯผนึกทุกภาคส่วน ถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่แบบครบวงจร เดินหน้าแผนเร่งด่วน–ปานกลาง–ระยะยาว ขุดลอกคลอง สร้างอ่างเก็บน้ำใหม่ เสริมศักยภาพระบายน้ำ ลดผลกระทบประชาชน
วันนี้ (18 ธ.ค.68) ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ กรรมการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสิทธิพร เพชรศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสงขลากับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมตัวรับมืออุทกภัย การบริหารจัดการระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูภายหลังเกิดอุทกภัยของหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องการในกรณีที่เกิดอุทกภัยในอนาคตต่อไป
ในส่วนของกรมชลประทาน ได้รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยมีแผนงานระยะเร่งด่วน ปี 2569-2570 ได้แก่ การขุดลอกคลอง จำนวน 14 สาย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 243 แห่ง และโครงการศึกษาแผนหลักเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและจัดหาแหล่งน้ำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนงานระยะปานกลาง ปี 2571-2573 ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.3-ร.6 จำนวน 4 สาย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำน้อย-คลองกำนัน (6.8 กม.) จำนวน 1 สาย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ ระยะที่ 2 (กม.1+200-กม.8+000) จำนวน 1 สาย ระบบระบายน้ำคลองท่าช้าง-ท่าเมรุ จำนวน 3 สาย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองอู่ตะเภา จำนวน 1 สาย สำหรับแผนระยะยาว ตั้งแต่ปี 2574 มีแผนการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 อ่าง ได้แก่ คลองแก้ว คลองหลำนุ้ย คลองหวะตอนบน คลองวาด ท่าหมอไชย คลองต่ำ หลาปัง คลองตง และคลองผันน้ำเส้นใหม่ อัตราการระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วินาที จากบ้านบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง ไป อำเภอบางกล่ำ ความยาว 53 กม. ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด