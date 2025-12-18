รองเสธ.ทบ. นำจิตอาสาฯ ให้กำลังใจชาวบ้านชายแดนไทย–กัมพูชา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยสระแก้ว

รองเสธ.ทบ. พร้อมจิตอาสา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว บรรเทาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด
วันนี้( 18 ธ.ค. 68) พล.ท.กำชัย วงศ์ศรี รองเสนาธิการทหารบก และรองเลขานุการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี พล.ต.ถนัด พูลนายม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 อำเภอเมืองสระแก้ว
โอกาสนี้รองเสนาธิการทหารบกและคณะได้รับฟังสรุปสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมฟ้าสีคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลตำบลท่าเกษม และศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เพื่อมอบความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด