“สิงโต” ยันอยู่ปชป.1000% ลั่นไม่อยู่พรรคนี้ก็เลิกเล่นการเมือง หลังมีชื่อโผล่ตามน้อง 2 คนไปกล้าธรรม

"ลูกเดชอิศม์" ยันอยู่“ ประชาธิปัตย์ 1,000% หลังมีชื่อโผล่ กล้าธรรม ตามน้องสองคน ลั่นหากไม่อยู่ปชป.ก็เลิกเล่นการเมือง ครอบครัวไม่คุยการเมือง
เมื่อวันที่ (18 ธ.ค.2568) นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง อดีตสส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธกระแสข่าวที่จะย้ายไปลงสมัครส.สเขต 9 สงขลา ในนามพรรคกล้าธรรม โดยยืนยันว่า อยู่พรรคประชาธิปัตย์ 1,000% ถ้าตนไม่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะเลิกเล่นการเมือง และในครอบครัว ก็ไม่มีการพูดคุยในเรื่องการเมือง พูดคุยกันเรื่องทั่วๆไปเท่านั้น มีแต่น้องชายของตน2 คน ที่ไปอยู่พรรคกล้าธรรมดังนั้นยืนยันตนอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ลงเขต 9 สงขลา ไม่ไปไหน