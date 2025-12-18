ส้มงานหน้าใส่ชื่อ “โชติศักดิ์” ว่าที่ปาร์ตี้ลิสต์ ทัศนคติเหยียดเพศ-ศาสนา เจ้าตัวถอนตัวหลังโซเชียลถล่มยับ

ส้มระส่ำอีก! เพิ่งเปิดตัว สส.ไป แต่โชเชียลจวกยับ “โชติศักดิ์” ว่าที่ปาร์ตี้ลิสต์ มีทัศนคติเหยียดเพศ-ศาสนา ด้าน “ครูธัญ” ติง ความกล้าทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่สิ่งที่สังคมประชาธิปไตยควรยกย่อง ล่าสุด เจ้าตัวประกาศถอนตัวจาก “ปาร์ตี้ลิสต์” แล้ว
วันนี้ (18 ธ.ค. 2568) นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความถึงกรณี นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเคยให้ความเห็นในแง่ลบเกี่ยวเรื่องเพศ LGBTQIA+ และศาสนาอิสลาม
โดยครูธัญ ระบุว่า ความกล้าคิดกล้าทำ กับบททดสอบด้านสิทธิมนุษยชนของการเมืองประชาธิปไตย ความกล้าคิดกล้าทำและความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณสมบัติสำคัญของสังคมประชาธิปไตย เพราะเป็นแรงผลักให้เกิดการตั้งคำถาม การถกเถียง และการขยับกรอบเดิมของสังคมไปข้างหน้า นักการเมือง นักกิจกรรม หรือบุคคลสาธารณะจำนวนมากได้รับการยอมรับจากสังคม ก็เพราะความกล้าที่จะคิดต่างและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความกล้าในทางการเมืองควรเดินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อคุณค่าพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเสมอ
จากประเด็นการแชร์และถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวคิดและความเห็นในสื่อออนไลน์ของคุณโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ลำดับที่ 19 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ ความยินยอม (consent) และการสื่อสารต่อผู้หญิงและ LGBTQ+ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนว่า ความกล้าคิดกล้าพูดในพื้นที่สาธารณะ เป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคม
การเมืองที่มุ่งสู่ความก้าวหน้า จึงไม่ควรมองสิทธิของผู้หญิงและ LGBTQ+ เป็นประเด็นรอง หรือเป็นเพียงเรื่องเฉพาะกลุ่ม เมื่อเทียบกับการสร้างภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองด้านอื่น เพราะสิทธิในร่างกาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน คือรากฐานของประชาธิปไตยที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง
ในฐานะอดีตผู้แทนราษฎร จากพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล สู่พรรคประชาชน และผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม มาตลอด เชื่อว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองและความเท่าเทียม จำเป็นต้องอาศัยทั้งความกล้าคิดกล้าทำ และการยืนหยัดบนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ไม่เลือกหยิบเฉพาะบางมิติ และไม่ปล่อยให้เสียงของผู้ได้รับผลกระทบถูกกลบไปด้วย symbolic politics ใด ๆ
เพราะความกล้าทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่สิ่งที่สังคมประชาธิปไตยควรยกย่อง
ล่าสุดเวลา 14.43 น. นายโชติศักดิ์ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า เพื่อไม่ให้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผมกระทบถึงพรรค ผมจึงขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาชนครับ 🍊