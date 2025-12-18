จับตา ! ลูกชาย”เดชอิศม์“ ซบกล้าธรรม อีกคน ”ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง” ตาม 2 พี่น้องกลับลำไม่อยู่ปชป.

จับตา ! ลูกชาย”เดชอิศม์“ ซบกล้าธรรม
อีกคน ”ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง” กลับลำไม่อยู่กับปชป.ต่อพร้อมลงเขตเดิม หลังเปิดตัว 2 ลูกชายวานนี้
วันที่ (18 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคกล้าธรรม(กธ.)ว่า ภายหลังจากลูกชาย 2 คน ของนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) สมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่
17 ธ.ค. ได้แก่ นายวงศ์วชร ขาวทอง ซึ่งถูกวางตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.สงขลา เขต 5 แทนนายเดชอิศม์ และนายบารมี ขาวทอง เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. สงขลา เขต 6 แทนน.ส.สุภาพร กำเนิดผล อดีตสส.สงขลา เขต 6 พรรคปชป.
ล่าสุด มีรายงานข่าวว่า แกนนำพรรคกธ.ได้หารือกับนายเดชอิศม์ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.และมีข้อสรุปเพิ่มเติมว่า นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง อดีตสส.สงขลา เขต9 พรรคปชป.ซึ่งเดิมตัดสินใจอยู่ต่อกับพรรคปชป.ได้ตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับพรรคกธ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะลงสมัครในเขตเดิมของตัวเอง