"นฤมล" ชู "ธรรมนัส" ทำจริงไม่ขายฝัน ทำมากกว่าพูด เมินกระแสโจมตี

’นฤมล‘ ชูคาแรกเตอร์ ’ธรรมนัส‘ เป็นคนทำจริง - ทำมากกว่าพูด เมินกระแสโจมตี บอก “นี่แหละ กระแสพรรค” ยัน พรรคไม่มีนโยบายขายฝัน
วันนี้ (18 ธ.ค. 68) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม ว่า ขณะนี้ที่พรรคยังไม่ได้มีการประชุมกัน และยังต้องรอมติพรรค เหมือนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ แตก็เหมืแนที่ตเคยบอกไว้ว่า สมาชิกพรรค และ สส. ของพรรคก็คิดว่า ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการ เพราะอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 27 ธันวาคมนี้
อีกทั้ง หลังจากนี้ พรรคกล้าธรรม จะเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร ทั้ง 400 เขต และ 100 บัญชีรายชื่อ ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ซึ่งในวันนั้นเราจะได้เห็นว่าเป็นใคร
นางนฤมล กล่าวต่อว่า เราไม่ได้ซีเรียสว่า ต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 คน เหมือนกับทุกพรรค เพราะมันไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่คงต้องพูดคุยกันในกรรมการบริหารพรรค และรับฟังเสียงสมาชิกของพรรค
เมื่อถามว่า มีการเรียงระดับผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แล้วหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ยังไม่ได้เรียงลำดับ เพราะเพิ่งผ่านขั้นตอนกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารพรรค
ส่วนหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้นไม่ซีเรียส ดูที่ความเหมาะสม อย่างครั้งที่แล้ว คนอยู่พรรคเดิมก็ไม่ได้ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ก็สามารถทำงานได้
ส่วนในรายชื่อของผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อจะมีชื่อของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรมด้วยหรือไม่ นางนฤมล ระบุว่า ยังไม่ได้คุยกัน
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า หากมีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะมีผลบวกหรือผลลบอย่างไร นางนฤมล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นจุดที่พรรคเราจะใช้ในการหาเสียง ด้วยคาแรคเตอร์ของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นคนที่ทำอะไรทำจริง และไม่ใช่คิดจะทำ แต่กล้าที่จะทำ และเราก็รวมกลุ่มคนที่ มีคาแรคเตอร์ ที่ ร.อ.ธรรมนัส ชอบบอกว่า ”เคมีตรงกัน มาอยู่ด้วยกัน“
“เคมีตรงกัน พวกเราคือพวกที่กล้าทำ และทำจริงๆ ส่วนใหญ่เราทำมากกว่าพูด มีอะไรที่เราจะช่วยชาวบ้านได้เราก็ทำ ส่วนนโยบายของพรรคเรา จะไม่ทำนโยบายขายฝัน เราจะไม่มีป้ายหาเสียงแบบป้ายราคา เหมือนหมื่นบาท สามพันบาท เราเอาแต่ประเด็นที่สามารถทำได้จริงๆ พรรคกล้าธรรม ต้องทำได้จริงๆ เท่านั้น“ นางนฤมล กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าก่อนหน้านี้ที่ ร.อ.ธรรมนัส ตกเป็นเป้าเยอะ ส่งผลกระทบต่อกระแสของพรรคหรือไม่ นางนฤมล ตอบทันทีว่า ”นี่แหละ กระแสของเรา เพราะเรากล้าทำ เมื่อเราทำเยอะก็จะมีแสง จึงถูกโจมตีเป็นปกติ“
ส่วนเก้าอี้ สส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้วางเป้าไว้เท่าไหร่ นางนฤมล กล่าวเพียงว่า ทำให้ดีที่สุด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าสโลแกนของพรรคคือทำอย่างเดียวไม่พูดมากใช่หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ไม่พูดมาก มีอะไรทำได้ก็ต้องรีบทำให้ประชาชน อย่างมีเรื่องเดือดร้อนที่ไหนทพรรคเราก็ต้องไปก่อน แม้จะมี สส.ในเขตนั้นหรือไม่ และเราไม่ได้ทำเพื่อหวังคะแนน แต่รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนได้
นางนฤมล กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคกล้าธรรมเต็มที่ ไม่มีการหลีกทาง และเราจะทำให้ดีที่สุด