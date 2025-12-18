“เสกสิทธิ์” ทายาทการเมือง "แก้วตา" ชูแก้สังคมเทา-ดัน กม.ต้านรัฐประหาร ลุยพื้นที่ราชเทวี วาง ม.112 ไว้ก่อน

“เสกสิทธิ์” ผู้สมัคร สส.ทายาท “แก้วตา ธิษะณา” ชูประเด็นแก้สังคมเทา-ผลักดันกฆมายต้านรัฐประหาร ส่วนแก้ ม. 112 เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องหาฉันทามติร่วมกัน ปลุกใจการเมืองไทยไม่หมดหวัง ขอทำเพื่อชาวราชเทวี-ปทุมวัน
วันที่ 18 ธ.ค.2568 นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ อดีตแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (สาทร ปทุมวันราชเทวี) พรรคประชาชน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ก่อนหน้านี้ตนเองเป็นอดีตนักเคลื่อนไหว เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวมาระดับหนึ่งแล้วเห็นหลายประเด็นที่สามารถผลักดันให้เกิดผลได้จริง ซึ่งจะต้องทำผ่านกลไกรัฐสภา ประกอบกับพรรคประชาชนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น สส.เป็นช่องทางสำคัญที่เราจะเข้าไปผลักดันวาระต่าง ๆ ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ
เมื่อถามว่าได้ปรึกษานางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ สส.เก่าในพื้นที่หรือไม่ นายเสกสิทธิ์ กล่าวว่าตนเองกับนางสาวธิษะณา เคลื่อนไหวด้วยกันตั้งแต่ปี 2563 รู้จักกันไม่ได้มีประเด็นที่จะไม่พูดคุยกัน สำหรับความมั่นใจในการทำพื้นที่ ตนเองเป็นคนราชเทวีเพราะฉะนั้นจึงมีความสันทัดพื้นที่อยู่พอสมควร ก่อนหน้านี้มีโอกาสลงพื้นที่ทำการบ้านได้เห็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างแน่นอน
นายเสกสิทธิ์ ยอมรับว่ากระแสตอบรับในพื้นที่ ส่วนมากยังสนับสนุนพรรคประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยประเด็นหลักที่อยากจะผลักดันคือ กรณีที่สังคมไทยอยู่ในสภาวะสังคมเทาโดยเฉพาะองค์กรตำรวจ ตนเองเคยอยู่ในคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาการปฏิรูปตำรวจมาก่อน จึงอยากนำประเด็นนี้ไปเป็นวาระหลักในการผลักดัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องกฎหมายการทำรัฐประหาร เนื่องจากเรายังไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องความพยายามป้องกันการรัฐประหาร ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ส่วนที่ประชาชนเริ่มหมดศรัทธากับพรรคการเมืองแม้แต่พรรคสีส้ม จะทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความศรัทธา นายเสกสิทธิ์ กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมประชาธิปไตย เชื่อว่านโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่พยามผลักดันจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมายังประชาชนได้
“การเมืองไทยยังไม่หมดหวัง ยังมีความหวังอยู่ และความหวังสำคัญที่ทำให้เราสามารถแก้สถานการณ์การเมืองได้คือ การเลือกตั้งให้ประชาชนมาใช้เสียงมากที่สุด”
ขณะที่ประเด็นการแก้มาตรา 112 หากพรรคประชาชนไม่ได้ขับเคลื่อนต่อ นายเสกสิทธิ์ ระบุว่าประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อน เราอาจจะต้องพยายามพูดคุยให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและหาฉันทามติร่วมกันในเรื่องนี้