อุตสาหกรรมจับมือ TikTok จัด Live Commerce EXPO 2025 หนุน SME โกยยอดขาย

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก TikTok จัดมหกรรม ‘Live Commerce EXPO 2025’ ยกทัพอินฟูลฯ ช่วยไลฟ์ขายสินค้าหนุนเอสเอ็มอี เพิ่มรายได้ พร้อมจัด Workshop เสริมทักษะ ปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ฝ่าฟัน ดัน SMEs สู่แหล่งทุน” ในงาน “TikTok Live Commerce EXPO” ณ ชั้น 11 ห้องประชุมแก้ววิเชียร SME Bank Tower โดยมีนายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
นายธนกร กล่าวว่า ทิศทางการทำธุรกิจวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโลกทั้งใบเป็นตลาดเดียวกัน สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเสิร์ฟถึงประตูบ้านเราได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าการออกไปหาซื้อหาตามร้านค้าแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกัน เกิดแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคอย่างหลากหลาย เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซจึงเป็นทั้งความท้าทาย และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย แม้จะมีคู่แข่งที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำจากทั่วโลกมาแย่งชิงลูกค้า แต่ก็เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำสินค้าของตัวเองออกไปสู่ผู้บริโภคได้ทั่วโลกเช่นกัน
นายธนกร กล่าวอีกว่า โครงการ “อินฟลูฯ ไลฟ์ เอสเอ็มอี รวย” ซึ่ง SME D Bank เชิญผู้มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ หรือ Influencer เข้ามาช่วยรีวิวและขายสินค้า ตลอดจนให้ความรู้กับลูกค้า ธนาคาร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีนั้น สะท้อนถึงการสนับสนุนที่เข้าใจและเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตอบโจทย์เทรนด์ตลาดยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการไลฟ์สดขายสินค้า ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งแพลตฟอร์ม TikTok Shop มีความโดดเด่นในด้านดังกล่าว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วม นอกจากจะได้รับโอกาสเพิ่มรายได้ ขยายตลาดแล้ว ยังได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองอย่างเหมาะสม
"งานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเวทีอบรมสัมมนาความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่คือจุดเปลี่ยนที่จะช่วยกระตุ้นการตื่นตัวให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยลุกขึ้นมา ยกระดับโครงสร้างการทำธุรกิจของตัวเองให้สามารถปรับตัวอยู่รอด และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคต" นายธนกร กล่าว
ด้านนายพิชิต กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย นอกเหนือจากภารกิจด้านสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนแล้ว SME D Bank ยังดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาควบคู่ด้วยเสมอ โดยหนึ่งในการสนับสนุนที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความต้องการมากที่สุดคือ การตลาด โดยเฉพาะความรู้และช่องทางผ่านการ Live Commerce ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ธนาคารจึงริเริ่มโครงการ “อินฟลูฯ ไลฟ์ เอสเอ็มอี รวย” นำผู้มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ หรือ “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) มาช่วยรีวิวและขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สามารถผลักดันเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศเปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop กว่า 2,200 ร้านค้า ช่วยไลฟ์ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการมากกว่า 400 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 789 ล้านบาท อีกทั้งยังต่อยอดสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 152 ราย เข้าถึงแหล่งทุน วงเงินรวมกว่า 487 ล้านบาท นอกจากนั้น มีกิจกรรมอบรมความรู้ ในคำปรึกษาแนะนำ และยกระดับพัฒนาทักษะด้านการทำตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมปรับตัวสู่การแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัลกว่า 3,200 ราย
นายพิชิต กล่าวต่อว่า เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “อินฟลูฯ ไลฟ์ เอสเอ็มอี รวย” อีกทั้ง ช่วยยกระดับการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสู่การทำตลาดออนไลน์ และมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธนาคารจับมือ TikTok Thailand จัดมหกรรม “Live Commerce EXPO 2025” เนรมิตพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เป็นสตูดิโอไลฟ์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ประมาณ 400 กิจการ โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคใต้ในพื้นที่ประสบมหาอุทกภัย นำสินค้ามาให้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังประมาณ 15 ช่องดัง ที่มีฐานผู้ติดตามรวมกว่า 1.46 ล้านราย เช่น เชน ธนาตรัยฉัตร, หญิงแย้ นนทพร, และ นัสสึ (nnnatsu) เป็นต้น มาช่วยไลฟ์รีวิวสินค้าแบบเรียลไทม์ รวมถึง ปักตะกร้าสินค้า โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกรายที่เข้าร่วมงานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
นายพิชิต กล่าวอีกว่า การจัดมหกรรม Live Commerce EXPO 2025 จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง ช่วยเพิ่มยอดขาย และขยายการรับรู้แบรนด์ นอกจากนี้ ภายในไลฟ์ยังมีกิจกรรม Flash Sale ลดราคาสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภคหลากหลายรายการ ช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภค พร้อมเป็นตัวเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ที่สำคัญ ยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำตลาดยุคใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
ภายในงานยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบบ Exclusive ช่วยเสริมทักษะการทำตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญ TikTok Shop ในหัวข้อ “เทรนด์ LIVE ล่าสุด + พฤติกรรมผู้บริโภคที่เอสเอ็มอีต้องรู้”, “กฎสำคัญก่อนไลฟ์ ป้องกันไลฟ์โดนปิด”, “เทคนิคไลฟ์ขายให้ยอดปัง” และ “การทำคลิปสั้นที่ดึงดูดและขายได้จริง” เป็นต้น รวมถึง บริการปรึกษาแนะนำพิเศษจากทีม TikTok Thailand ด้วย