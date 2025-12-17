xs
"อนุทิน" ยันรัฐบาลพูดแล้วทำ ปราบสแกมเมอร์ เผย "หลิว จงอี้" ขอบคุณไทยส่งตัวร้ายกลับจีน ถามทำไมต้องเลี้ยงดูคนพวกนี้ในประเทศเรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ยันรัฐบาลพูดแล้วทำต่อต้านสแกมเมอร์ เผย “หลิว จงอี้” ขอบคุณส่งตัวร้ายกลับจีน ไทยพร้อมปราบอาชญากรรมออนไลน์จริงจัง ถามทำไมต้องเลี้ยงดูคนพวกนี้ในประเทศเรา

วันนี้ (17 ธ.ค.) เวลา 20.00 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้ร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ว่า การจัดประชุมดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยพูดแล้วทำ จากเมื่อครั้งที่ตนไปร่วมประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียน ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน มีกรณีเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากมาย เราแจ้งว่า ประเทศไทยอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแก้ปัญหาดังกล่าว สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากกว่าที่คิดไว้ และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว จะมีการออกถ้อยแถลงร่วมกรุงเทพฯ (Bangkok Joint Statement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการสแกมเมอร์และปัญหาอาชญากรรมออนไลน์


นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับบรรยากาศในการหารือ ทุกคนชื่นชม ขณะเดียวกัน ถือเป็นข้อความที่ส่งไปยังทั่วโลกว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และแต่ละประเทศที่มาร่วมการประชุม ก็มีความจริงจังทั้งนั้น อาทิ โมร็อกโก ส่งรัฐมนตรีมา 3 คน ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กลาโหม และต่างประเทศ ขณะที่ จีน ส่ง นายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมือปราบสแกมเมอร์ อีกทั้งมีรัฐมนตรีอาวุโสจากเมียนมา อินเดีย และรวันดา รวมถึงมีเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศ ทั้งนี้ ตนได้พบกับนายหลิว จงอี้ ครั้งแรก ซึ่งเขากล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้ให้กับจีน โดยเราส่งตัวร้ายๆ กลับไปให้เขาแล้วหลายคน ทั้งที่ในอดีตไม่ค่อยส่งกลับ

“เราให้ความร่วมมือกับเพื่อให้เห็นว่าคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ทำไมเราต้องให้การเลี้ยงดูอยู่ในเมืองไทยด้วย จึงให้ต้นสังกัดเข้าไปจัดการดูแล เพื่อให้ไปขยายผลต่อ พวกนี้มาทำชั่วแบบนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ไม่พ้นสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ ยาเสพติด บ่อนการพนัน และการพนันต่างๆ ค้าของเถื่อน ค้าอาวุธ คนประเภทเดียวกันทั้งนั้น เขาเรียกฝนตกขี้หมูไหล” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยเห็นชัดเจนว่าฝ่ายตำรวจ ปปง. กระทรวงยุติธรรม และฝ่ายปกครอง ร่วมมือประสานงานปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเต็มสูบหรือจัดเต็ม ทำให้มีการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของผู้กระทำผิดมากมาย นำไปสู่การขยายผล เราไม่ได้ทำเพื่อตอบกระแสความต้องการของสังคม แต่เราทำมาต่อเนื่อง


ผู้สื่อข่าวถามว่า น่าเสียดายหรือไม่ที่กัมพูชาไม่ได้มาร่วมประชุมดังกล่าว นายอนุทิน ระบุว่า ก็แสดงให้เห็นอะไรอย่างหนึ่ง ไทยเราเชิญกัมพูชา เชิญทุกประเทศ เราให้ความปลอดภัยดูแลในการประชุม แม้จะมีปัญหาชายแดน ยกตัวอย่างกรณีที่สัปดาห์ก่อนนักกีฬากัมพูชามาร่วมงานแข่งขันซีเกมส์ แม้จะไม่ได้ร่วมแข่ง แต่ได้ร่วมเดินสวนสนามก็ได้รับการปรบมือและโบกมือต้อนรับจากคนไทย เราแยกแยะ วันนี้เขาไม่ได้มาก็ไม่ได้มีผลอะไร เพราะประเทศไทยยังเดินหน้า โดยในถ้อยแถลงร่วมกรุงเทพฯจะมีกรอบและนโยบายต่างๆ เพื่อดำเนินงานภายใน 5 ปี

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมา ไทยช่วยชาวต่างชาติที่ถูกพาตัวมาเป็นสแกมเมอร์ แต่ยังเหลืออีกเป็นพันคนที่มาจากประเทศต่างๆ ได้มีประเทศใดขอไทยให้ช่วยเหลือคนของเขาส่งกลับประเทศอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขออยู่เรื่อยๆ และเราให้ความร่วมมือตลอดเวลา ทั้งนี้ รัฐมนตรีจากอินเดียยังขอบคุณกรณีที่ไทยช่วยส่งชาวอินเดียกลับประเทศเขาไปราว 300 คน ตนก็บอกว่าต้องช่วยกันดูทั้งสองฝ่าย ท่านขอความร่วมมือมาแล้วก็ให้ความร่วมมือเต็มที่







