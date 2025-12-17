"กัณวีร์" ยันหนุนพรรคอันดับ 1 เป็นรัฐบาล รับเป็นแคนดิเดตนายกฯพรรคพลวัต ปัดไม่ใช่สาขาใคร

หน.พรรคพลวัต ย้ำสนับสนุนพรรคอันดับ 1 เป็นรัฐบาล รับเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคพลวัต ลั่นไม่ใช่พรรคสาขาใคร เผย นายทุนคือประชาชน
วันนี้ (17 ธ.ค. 68) นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต ให้สัมภาษณ์หลังการเปิดตัวพรรคพลวัต ว่าวันนี้เป็นการแนะนำตัวพรรคพลวัต แต่หลังจากนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปีใหม่ และเตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งสส.ทั้งแบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีความพร้อมสำหรับ สส.แบบแบ่งเขต 150 เขตแล้ว
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า จะมีใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยนายกัณวีร์ เปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งชื่อแรกจะเป็นตน นายกัณวีร์ สืบแสง ส่วนอีก 2 คนจะนำเสนออีกครั้ง
ส่วนกรณีที่พรรคพลวัตตั้งเป้าเป็นรัฐบาล นายกัณวีร์ ยอมรับว่า เป็นปกติของการเลือกตั้ง ถ้าผลเลือกตั้งออกมาแล้ว ถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายค้าน ส่วนจะจับมือกับพรรคไหน หากทุกท่านจำได้หลังการเลือกตั้ง 2566 ตนตรงไปตรงมาที่สนับสนุนพรรคได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาล นั่นก็คือพรรคก้าวไกล แม้ระบบการเมืองไทย พรรคไหนที่สามารถรวบรวมคนที่เป็น สส.มากที่สุด จัดตั้งรัฐบาลได้
"ผมอยากเห็นพรรคอันดับ 1 ที่มีเสียงประชาชน มีความชอบธรรมมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล ผมแสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่ามีจุดยืนชัดเจน ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พรรคประชาชน ชวนผมไปร่วม 8 พรรคร่วม คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ชวนผมเข้าไป พรรคก้าวไกลเป็นอันดับ 1 ผมเป็นพรรคเดียว และแสดงให้เห็นว่าผมจะสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนขั้วการเมือง ผมรับไม่ได้ ผมทำหน้าที่ของผม จนถึงยุบสภา"
ส่วนกรณีที่เคยยกมือสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการหมายมั่นกับพรรคภูมิใจหรือไม่ นายกัณวีร์ ยอมรับว่า สถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้น ทำให้จำเป็นต้องเลือกนายอนุทิน เพราะ เป็นทางเลือกเดียวของระบบรัฐสภาในการจัดตั้งฝ่ายบริหาร เพราะนายกฯ คนก่อนไม่สามารถยุบสภาได้ ไม่คืนอำนาจให้ประชาชน จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนั้น
"ตอนนั้นผมยกมือให้คุณอนุทิน ผมก็ไม่เข้าร่วมรัฐบาล การไปยินดีเป็นผู้นำบริหารก็เป็นปกติทางการเมือง จากนั้นผมก็ป็นฝ่ายค้านอิสระ ผมยืนยันชัดเจน ดังนั้นการเข้าร่วมในครั้งหน้า ต้องดูว่าใครมีความชอบธรรมมากที่สุด ควรมีความชัดเจนในการจัดตั้ง ซึ่งทุกพรรคการเมืองมีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคพลวัตเอง“
นายกัณวีร์ ยืนยันด้วยว่า พรรคพลวัต ไม่ได้เป็นพรรคสาขาให้ใคร เพราะถ้าเป็นสาขาเราคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ อย่างที่ตนร่วมกับนายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ อดีตสส.เขต 1 จ.นนทบุรี มีคนหาว่าจะเป็นเสื่อผืนหมอนใบหรือไม่สองคน เป็นสิ่งที่เราปรามาสว่า อดีต สส.สองคนนี้จะทำอะไรได้มากกว่าการลงโพสต์โซเซียล
"การทำงานการเมืองที่จะผลักดันเชิงนโยบาย มีคนมาร่วมอดุมการณ์ มีนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เลขาธิการพรรค ในการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นสิ่งจำเป็น เราอาจไม่ใช่พรรคการเมืองใหญ่ แต่เราจะใช้อุดมการณ์นักปฏิบัติในการขับเคลื่อน แล้วหากเป็นสาขามาบอกหน่อยว่าใครเป็นสาขาใหญ่ ช่วยบอกผมที" นายกัณวีร์ กล่าวย้ำ
ผู้สื่อข่าวสอบถามด้วยว่า พรรคพลวัต มีทุนสนับสนุนมาจากไหน นายกัณวีร์ เปิดเผยว่า นายทุนของตน ก็คือประชาชน แต่แน่นอนว่าในการทำงานของพรรค มีนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เลขาธิการพรรคที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองกับเรา
ขณะที่นายสรยุทธ กล่าวว่า พรรคพลวัต พยายามสร้างพรรคนี้เพื่อเป็นทางเลือกประชาชน ไม่ได้มีเจ้าของ สังคมตั้งคำถามแทบทุกพรรคการเมือง จะมีผู้นำจิตวิญญาณคือใคร ตัวแทนความเป็นเจ้าของ
"วันนี้เราทำพรรคนี้เพื่ออยากสร้างทางเลือกให้ประชาชน พรรคนี้ไม่มีเจ้าของ แทนที่มานั่งถามว่าเวลามาทำการเมือง ทุนมาจากไหน เราตอบได้ว่ามาจากพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะทุกคนมีอิสระที่จะทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชน คำนี้จะไม่มีคนมาถามว่าทุนมาจาก" เลขาธิการพรรคพลวัต กล่าวย้ำ