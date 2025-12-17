"วิโรจน์" ถอยไม่ลงสส.ส้ม "โตโต้" ที่ไม่ลงเขตสลับมาลงบัญชีรายชื่อ การเรียงลำดับยังไม่แล้วเสร็จ

ชัดแล้ว! ‘วิโรจน์’ สส.ส้ม ตัดสินใจ ไม่ลงสมัคร สส. อีกราย คาดทำงานต่อกับพรรคด้านบริหาร ‘โตโต้’ ที่ประกาศไม่ลงเขต ล่าสุด ลงอีกสมัยเป็น ‘ปาร์ตี้ลิสต์’ แทน การเรียงลำดับยังไม่แล้วเสร็จ
วันที่ (17 ธ.ค. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนถึงการจัดทัพรับศึกเลือกตั้ง ว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. ที่โรงแรมอวานา บางกอก โฮเทล ย่านบางนา พรรคประชาชนได้มีการจัดสัมมนา ว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรค ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตทั่วประเทศ โดยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ธ.ค. มีการส่งข้อความเเจ้ง ว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งตัวจริง และตัวสำรอง จำนวน 120 คน ให้มาร่วมสัมมนา ขณะนี้ การจัดเรียงลำดับว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ยังไม่เเล้วเสร็จ ยังไม่จัดเรียงว่าใครอยู่ลำดับใด
สำหรับ สส.เกรดเอ ของพรรคประชาชน ที่ตัดสินใจไม่ลงสนาม สมัคร สส.ในรอบที่จะถึงนี้ ต่อจากนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. ก็คือในรายของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค โดยเจ้าตัวยังไม่ออกมาเปิดเผยเหตุผลการตัดสินใจดังกล่าว แต่เบื้องต้นคาด ว่า น่าจะทำงานต่อกับพรรคในด้านการบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับนายปิยรัฐ จงเทพ อดีต สส. กทม. ที่เพิ่งโพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศว่าไม่ได้ลงสมัครบัตรเขตนั้น ล่าสุด ลงสมัครต่อในระบบบัญชีรายชื่อ