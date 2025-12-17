นายกฯรับรายงานทหารพลีชีพอีก 2 กองทัพจะแจงสาเหตุชี้เรื่องความปลอดภัย ลั่นเขมรใช้สติควรยอม-เจรจา

"อนุทิน" เผยได้รับรายงานแล้ว ทหารพลีชีพเพิ่ม 2 นาย จากเหตุปะทะชายแดนไทย -กัมพูชา ชี้กองทัพจะแจงสาเหตุ บอกเป็นเรื่องความปลอดภัยกำลังพล ลั่นหากเขมรใช้สติ ควรยอมและรู้ถึงเวลาเจรจา
วันนี้ (17ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาหลังเข้าสู่วันที่ 10 และมีกำลังพลเสียชีวิตเพิ่มว่า ตนได้รับรายงานแล้ว
เมื่อถามว่า จะนำร่างของทหาร 2 นายที่เสียชีวิตเพิ่มกลับออกมาได้ในเร็ววันนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำอย่างเต็มที่ และใช้ความพยายามทุกความสามารถ
เมื่อถามว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการถูกจับเป็นเชลยศึกหรือเกิดจากสาเหตุอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบสาเหตุ ต้องให้ทางกองทัพเป็นผู้ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อถามถึงกรณีการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาน้อยลงกลายเป็นว่าเราใกล้จะเผด็จศึกแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างที่ตนบอก เรากำลังมีการปะทะเกิดขึ้น และต้องใช้หลักในทางยุทธการ ฉะนั้นส่วนนี้ต้องขออนุญาต แต่ตนก็หวังตลอดเวลาว่าเรื่องนี้จะให้เกิดผลที่ดีที่สุด
เมื่อถามว่าจะยึดเนิน 350 ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องได้สิ
นายอนุทิน กล่าวว่า ในเรื่องของกองทัพและยุทธการให้ทางกองทัพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจง เพราะเค้าจะทราบว่าตรงไหนชี้แจงได้หรือส่วนไหนที่ชี้แจงไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคง ความเป็นความตายของพี่น้องทหารหาญของประชาชน
เมื่อถามว่าถึงเวลาที่กัมพูชาจะต้องยอมเจรจากับเราแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเขาใช้สติเขาก็ควร
ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า "ขอเวลาอีกไม่นาน" สำหรับสถานการณ์ชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านเป็นนักการทหาร ฉะนั้นก็ได้คำตอบจากท่านแล้ว