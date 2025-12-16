"ยศชนัน" อาสาเป็นผู้นำ เชื่อ ”คนไทยมีของ“ แต่ขาดโอกาส-ทุน รับไม่ง่ายแต่มีทีมยกระดับคุณภาพชีวิต

แคนดิเดตนายกฯพท. โพสต์โซเชียลมีเดีย แนะนำตัวอีกครั้ง เชื่อ ”คนไทยมีของ“ แต่ขาดโอกาสและทุน อาสาเป็นผู้นำ รับ ไม่ง่าย แต่มีทีม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
วันนี้ (16 ธ.ค. 68) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า
“สวัสดีครับ ผม “เชน” ครับ
หลายคนอาจคุ้นกับผมที่เป็นอาจารย์วิศวะ หรือลูกชายนักการเมือง แต่วันนี้ผมขอแนะนำตัวในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่เชื่ออย่างสุดหัวใจว่า “คนไทยก็มีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตตัวเองได้”
ตลอดชีวิตการทำงานวิจัย ผมเชื่อว่า “คนไทยมีของ” อย่างมหาศาลครับ แต่เพราะ "โอกาส" และ "ทุน" ไม่เอื้ออำนวย เลยทำให้ประเทศเรายังย่ำอยู่กับที่ ซึ่งผมทนเห็นไม่ได้อีกต่อไป
ในวันที่โลกหมุนด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราจะมัวแต่รอซื้อของเขาไม่ได้ เราต้องลุกขึ้นมาสร้างเอง และ ผมเชื่อว่าเรา “ทำได้” ครับ
4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร?
ผมมองเห็นภาพการ "ยกระดับคุณค่าการมีชีวิต" ของคนไทย ด้วย 3 หัวใจหลักครับ
- ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ : เราต้องเปลี่ยนจากผู้ซื้อ เป็น “ผู้สร้างนวัตกรรม” เราต้องมีความรู้ของเราเอง เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตได้เองอย่างแท้จริง
- ผมเชื่อว่าเราต้องป้องกันปัญหา ก่อนเกิดปัญหา : เราจะใช้ Data และ AI มา “ป้องกันปัญหา” ทั้งเรื่องสุขภาพ การเกษตร และเศรษฐกิจ รวมถึงภัยธรรมชาติ เพื่อให้คนไทยรับมือกับทุกวิกฤตได้
- ผมเชื่อว่าความหลากหลายคือกุญแจสำคัญ : ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ “ทุกคน” เป็นพลัง ให้คนตัวเล็กทุกกลุ่มได้มีเครื่องมือ มีทุน และมีโอกาสปล่อยของอย่างเท่าเทียม
ผมขออาสาเข้ามาเป็น “ผู้นำ” ที่จะมาช่วยวางโครงสร้าง ผมจะใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ และกติกาที่เป็นธรรม ที่พิสูจน์ได้ วัดผลได้ มาทำงานร่วมกับทุกคน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้คนไทยเก่งๆ ได้เฉิดฉาย โดยเราจะใช้ “เสียง” ของทุกคน เพื่อออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำได้จริง
งานนี้ไม่ง่าย และผมทำคนเดียวไม่ได้ ผมต้องการ “ทีม” ซึ่งคือทุกท่าน เรามาเป็นทีมเดียวกันครับ
มาช่วยกันพิสูจน์สิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดชีวิตว่า “ถ้าสภาพแวดล้อมดีพอ คนไทยธรรมดา ๆ อย่างพวกเรา ก็สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้”