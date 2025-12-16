นายกฯ เผย "เอกนิติ-ศุภจี" คุยธปท.แก้บาทแข็งรอบ 4 ปี ส่วนคนละครึ่งพลัสเฟส 2 รอรัฐบาลปกติ

"อนุทิน" เผย "เอกนิติ-ศุภจี" คุยแบงก์ชาติ แก้บาทแข็งรอบ 4 ปี คนละครึ่งพลัสเฟสสอง รอรัฐบาลปกติ เหตุรบ.รักษาการ ใช้งบกลางไม่ได้
วันนี้ (16ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.41 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าในรอบ 4 ปี ได้ให้นโยบายอย่างไรบ้าง เนื่องจากกระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศ ว่านางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)อยู่
เมื่อถามต่อว่านายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสสองแล้วหรือไม่ว่าทำได้หรือไม่ได้ นายกฯ กล่าวว่า ตนคิดว่าเราทำตามกติกา ตอนนี้เรายุบสภาแล้วเราก็ไม่สามารถนำงบกลางมาใช้ได้ ต้องรอให้กลับมาเป็นรัฐบาลปกติก่อน