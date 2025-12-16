“ก๊วนเฉลิมชัย” ซบกล้าธรรม มั่นใจสู้กระแส ภท.-ปชป.ภาคใต้ได้

“นฤมล” สวมเสื้อ “ก๊วนเฉลิมชัย” เข้าซบกล้าธรรม มั่นใจ สู้กระแส ภท.-ปชป.ภาคใต้ได้ อุบจับมือใครตั้งรัฐบาล ขอดูหลังเลือกตั้ง ด้าน “ประมวล” เผย ร่วมงานเหตุถูกใจนโยบาย ปัดมาต่อรองเก้าอี้
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 16 ธ.ค. ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรรค ต้อนรับ อดีต สส. และ อดีต สจ.กลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค กธ. เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยนางนฤมลได้สวมเสื้อพรรค กธ.ให้ ประกอบด้วย 1.นายประมวล วงศ์ถาวรเดช อดีต สส. ประจวบคีรีขันธ์ 2.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต สส.สงขลา 3.นายยูนัยดี วาบา อดีต สส.ปัตตานี 4.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต สส.อุบลราชธานี 5.ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ อดีต สส.นครศรีธรรมราช 6.น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต สส.พัทลุง 7.นายชาตรี หล้าพรหม อดีต สส.สกลนคร 8.น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 9.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ 10.นายฐิตินัย ตั้งบูรพากิจ สจ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังมี จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม มาร่วมด้วย ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย และนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย
โดยนางนฤมล เปิดเผยว่า วันนี้มาต้อนรับ “กลุ่มเพื่อนต่อ” ของนายเฉลิมชัย ที่จะมาอยู่กับพรรค กธ. เราจะร่วมมือกันทำงานการเมืองเพื่อประชาชน ไม่ใช่แค่ภาคใต้ แต่รวมถึงภาคตะวันออกและภาคอีสาน โดยในเร็วๆ นี้จะมีการเปิดแคมเปญหาเสียง และเปิดตัวผู้สมัคร สส. ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกับผู้สมัคร
เมื่อถามว่า การรับอดีต สส.ประชาธิปัตย์เข้ามา ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ซับซ้อนใช่หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เราคุยกันได้อยู่แล้ว เพราะบางคนไม่ได้ลง สส. ก็อยู่เบื้องหลัง คงจะต้องมีการพูดคุยกัน และขอให้รอดูบ้านใหญ่ที่กำลังจะทยอยเข้ามา เมื่อถามว่า การรับอดีต สส.ประชาธิปัตย์เข้ามา ถือเป็นการเสริมกำลังให้กับพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ นฤมล กล่าวว่า ใช่ ทั้ง จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการไปชนกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า การเลือกตั้งต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด คงจะไม่มีการหลบหรือเลี่ยงในลักษณะนั้น เราสู้เต็มที่ในจุดที่เราจะไปรับใช้ประชาชน และผู้สมัครทุกคนมีความจริงใจ ต้องการไปรับใช้ประชาชนจริงๆ พรรคจะสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่ เมื่อถามว่า มั่นใจว่าจะสู้กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้ได้หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ทุกพรรคมีกระแสของตัวเอง เราไม่กังวล
นางนฤมล กล่าวว่า ส่วนเป้าหมายที่นั่ง สส. เราไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลข แต่จะทำให้ดีที่สุด ส่งผู้สมัครครบ 400 เขต มั่นใจว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้ เราไม่ได้จะเป็นแค่ผู้ชนะเท่านั้น แต่จะชนะเพื่อไปรับใช้ประชาชนในเขตที่แต่ละคนรับผิดชอบ ส่วนสนามเลือกตั้ง กทม.นั้น เดี๋ยวจะเปิดตัว ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค กธ.ยังไม่ได้มีการหารือกัน จะต้องมีการพูดคุยกับบุคคลที่เข้ามาใหม่ด้วย
เมื่อถามถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นางนฤมล กล่าวว่า ไม่มีความเห็นอะไร ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปแสดงความคิดเห็น
เมื่อถามว่า หลังเลือกตั้งคิดไว้หรือยังว่าจะจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคใด นางนฤมล กล่าวว่า ยังไม่มีใครในใจ รอผลการเลือกตั้งก่อน ขอไม่คุยอะไรล่วงหน้า เอาแค่ตอนนี้ที่จะมีการเปิดตัวผู้สมัคร เราจะทำให้ดีที่สุดในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.นี้ ย้ำว่าการทำงานการเมือง ต้องทำงานได้กับทุกพรรค
ด้านนายประมวล พงศ์ถาวรเดช อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายเฉลิมชัยเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม หากสมาชิกกลุ่มเดินทิศทางใดไม่มีปัญหา เพราะเป็นคนที่เปิดกว้าง
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่กลุ่มเพื่อนต่อ มาอยู่พรรค กธ.หวังจะการันตีเก้าอี้หรือไม่ นายประมวล กล่าวว่า ไม่ว่าจะอยู่ไหนไม่เคยพูดถึงเก้าอี้ เพราะเราเห็นนโยบายของพรรคกล้าธรรมที่ช่วยเหลือเกษตรกร และเราพยายามดำเนินการ เพราะเป็น สส.บ้านนอก ต้องดูแลปากท้องพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า การแข่งขันที่เข้มข้น กลุ่มเพื่อนต่อได้มีการวางแผนอย่างไร นายประมวล กล่าวว่า ให้ สส.ทุกคนพยายามเข้าไปในพื้นที่ พยายามดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ เพราะฉะนั้น การทำหน้าที่ของ สส.เขตในกลุ่มของนายเฉลิมเข้มแข็งมาโดยตลอด
เมื่อถามว่า กลัวกระแสเปลี่ยนพรรค แล้วคะแนนหายหรือไม่ นายประมวล กล่าวว่า เป็นปกติของการเมือง สส.ต้องลงพื้นที่อย่างขยันแข็ง และนโยบายของพรรคเป็นที่ถูกใจของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลพรรคและ สส.เขต