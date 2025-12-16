ปชป.ล็อกวัน 24 ธ.ค.สรุปว่าที่ผู้สมัคร สส.–แคนดิเดตนายกฯ พร้อมเปิดตัว มั่นใจศักยภาพสู้ทุกพรรค

ปชป.เคาะวัน 24 ธ.ค. สรุปว่าที่ผู้สมัคร สส.–แคนดิเดตนายกฯ เปิดตัวสัปดาห์หน้า มั่นใจศักยภาพสู้ทุกพรรค ยึดทฤษฎีหาเสียง บิล คลินตัน คัดตัวผู้สมัคร เผยเหลืออดีต สส.ลงเขตเดิม 6 คน ส่วน “ชวน–จุรินทร์” ยังลงบช.รายชื่อ ขณะ ที่“บัญญัติ” ขอวางมือ ด้าน “อัศวิน” ดอกสมัครสมาชิก ช่วยลูกลุย กทม.เขต 4
นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุมถึงกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร สส. ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ จากนั้นจะส่งให้สาขาพรรคเพื่อทำดำเนินการเลือกตั้งขั้นตอน (ไพรมารี่โหวต) ก่อนส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย เบื้องต้นในวันที่ 24 ธ.ค. จะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ และหลังจากนั้นนจะมีการแถลงเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. รวมถึง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งพร้อมจะส่งแคนดิเดตรวมทั้งสิ้น 3 คน
นายพงศกร กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่ยื่นเจตจำนงลงสมัครเป็น สส. เบื้องต้นมีเกินกว่าเขต เช่น กทม. มี 33 เขต มีผู้แสดงเจตจำนง 150 คน ขณะที่บัญชีรายชื่อ มีผู้แสดงเจตจำนง 400 คน ดังนั้นการพิจาณาคัดเลือกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นทฤษฎีของบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 5 ข้อ ได้แก่ 1.การชำนาญในพื้นที่ 2.ความสามารถในการสื่อสาร 3.การมีประวัติที่ดี 4.การนำเสนอนโยบายได้ดี และ 5.การระดมทุนที่จะมาสนับสนุน
นายพงศกร กล่าวต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ อดีตสส.ของพรรคที่แสดงเจตจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งต่อ จะอยู่ในพื้นที่เดิม รวม 6 คน ได้แก่ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ นายพิทักษ์เดช เดชเดโช นายทรงศักดิ์ มุสิกอง อดีต สส.นครศรีธรรมราช นายกาญจ์ ตั้งปอง อดีตสส.ตรัง นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง และ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล อดีต สส.สงขลา ขณะที่ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ที่แสดงเจตจำนงมี 2 คน คือ นายชวน หลีกภัย และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ขณะที่นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ไม่ได้แสดงเจตจำนง
“สำหรับผู้ที่ได้แสดงเจตจำนงลงสมัคร ทางพรรคยังมีกระบวนการทาบทามหากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพรรรค ขณะที่สส.เขต หากบุคคลใดไม่ไม่ได้รับการเลือกขั้นต้น แต่ยังสามารถช่วยงานพรรคในส่วนอื่นได้ และอาจได้สิทธิรับการทาบทามให้ลงสมัครหากพบว่าผู้ที่ได้รับเลือกขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้การเลือกของกรรมการบรริหารพรรคต้องยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ” นายพงศกร กล่าว
เมื่อถามถึงการทำนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร กล่าวว่า จะมีการแถลงในสัปดาห์หน้าโดยมีนโยบายสำคัญ คือ การเมืองสุจริต เป็นมืออาชีพ และไว้ใจได้ ซึ่งตนเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความได้เปรียบเพราะทำมาก่อนการยุบสภา โดยนำนโยบายของพรรคในปีก่อนๆ มาปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัย ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมเปิดตัวพร้อมในสัปดาห์หน้า ขณะที่แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค ตนมั่นใจว่าแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคที่จะเปิดตัวจะสามารถสู้กับแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคการเมืองอื่นๆ ได้ ส่วนแคนดิเดตนายกฯของพรรคจะมีสัดส่วนผู้หญิงด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณา
“พรรคประชาธิปัตย์มีผู้เชี่ยวชาญที่ทุกฝ่ายยอมรับ ทั้งนายอภิสิทธิ์ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีคลังที่โลกยอมรับ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นยังมีคนรุ่นใหม่อีกหลายคนเช่น นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรค ที่เคยเป็นผู้แทนการค้าไทย จึงสะท้อนให้เห็นความเป็นมืออาชีพ พร้อมจะนำอนาคตของประเทศไทยไปในทางที่ถูกต้องมากกว่าเล่นเกมการเมือง และยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีดีลลับ” นายพงศกร กล่าว
เมื่อถามว่าขณะนี้กระแสความนิยมของพรรคดีขึ้น เป็นเพราะแนวทางที่พรรคทำมาหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ แต่ตนมองว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคะแนนนิยม คือ ประเทศชาติต้องมาก่อน ทั้งนี้สิ่งที่พรรคนำเสนอให้ประเทศพ้นจากวิกฤติอาจอาจไม่สำคัญเท่ากับคะแนนนิยม เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศชาติ
ทั้งนี้ นายพงศกร ยังเปิดเผยด้วยว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างงชาติ ซึ่งเป็นบิดาของตน ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้แสดงความจำนงจะลงสมัครสส. บอกเพียงว่าจะมาช่วยตนในการสู้ศึกเลือกตั้ง ซึ่งตนแสดงเจตจำนงลงสมัครสส.กทม. เขต4 คลองเตยและวัฒนา ทั้งนี้ในเขตดังกล่าวมีตนแสดงความจำนงเพียงคนเดียวของพรรค จึงไม่ต้องแข่งกับใคร