กลุ่มผู้ปลูกต้นกล้ากระท่อมบุก ปชป.ร้อง “มาร์ค” เบรกส่ง “สราวุธ” ชิง สส.เขต 2 ชุมพร เหตุพ่อถูกศาลตัดสินคดีฉ้อโกงกว่า 10 ล้าน

กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกต้นกล้ากระท่อมบุก ปชป. ร้อง “อภิสิทธิ์” เบรกส่ง “สราวุธ อ่อนละมัย” ลงสมัคร สส.เขต 2 ชุมพร ปมพ่อถูกศาลตัดสินคดีฉ้อโกง เสียหายกว่า 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น.ส.เสาวนีย์ ช่วยชูหนู ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นกล้ากระท่อม พร้อมด้วยเกษตรกรกว่า 20 คน จากจังหวัดชุมพร เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อขอให้พรรคพิจารณายกเลิกการสนับสนุนส่ง นายสราวุธ อ่อนละมัย ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชุมพร โดยมี นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้รับเรื่อง
น.ส.เสาวนีย์ เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากกรณี นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย อดีต สส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสราวุธ ได้ชักชวนเกษตรกรจำนวนหลายร้อยครัวเรือน ในช่วงปี 2565–2566 ให้เข้าร่วมโครงการเพาะปลูกต้นกล้ากระท่อม โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนสามารถนำต้นกล้าไปจำหน่ายต่อให้กับบริษัทผู้รับซื้อในราคาต้นละ 30 บาท
ทั้งนี้ นายศิริศักดิ์ได้เรียกเก็บเงินประกันจากเกษตรกรเบื้องต้น ต้นละ 1 บาท โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันความเสียหายกรณีเกษตรกรไม่นำต้นกล้ามาส่ง ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการรวมกันนับล้านต้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท และมีหลายรายยอมชำระเงินประกันตามที่ร้องขอ
อย่างไรก็ตาม ต่อมาไม่ปรากฏว่ามีบริษัทเข้ามารับซื้อต้นกล้ากระท่อมตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งนายศิริศักดิ์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่คืนเงินประกันให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
น.ส.เสาวนีย์ กล่าวต่อว่า กลุ่มเกษตรกรได้พยายามเจรจาหาทางออกร่วมกับนายสราวุธ อ่อนละมัย แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ขณะเดียวกัน นายศิริศักดิ์กลับฟ้องร้องเกษตรกรในข้อหาหมิ่นประมาทต่อศาลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องทุกคดี
ต่อมา กลุ่มเกษตรกรจึงรวมตัวกันฟ้องกลับนายศิริศักดิ์ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาว่า นายศิริศักดิ์มีความผิด และสั่งจำคุกเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
น.ส.เสาวนีย์ ระบุว่า กลุ่มเกษตรกรยังคงมีความศรัทธาและต้องการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีความเคารพและชื่นชมผู้นำพรรคและ สส.หลายคนของพรรค
“กลุ่มเกษตรกรพร้อมสนับสนุนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ยกเว้นบุคคลในครอบครัวอ่อนละมัย จึงไม่ต้องการให้พรรคส่งตัวแทนจากครอบครัวดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่อีกต่อไป เนื่องจากเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่รังแก ฉ้อโกงประชาชน และไม่แสดงความรับผิดชอบ” น.ส.เสาวนีย์ กล่าว