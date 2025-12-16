“บิ๊กเล็ก” ขอเวลาอีกไม่นานศึกไทย-เขมรจบ เผยจีนไม่ได้ขออาวุธคืน เรายึดได้ก็เป็นของเรา

รมว.กลาโหม เผยจีนไม่ได้ขอเครื่องยิงจรวด GAM102 ที่ไทยยึดได้ที่ช่องอานม้าคืน ชี้ตามหลักเรายึดได้ก็เป็นของเรา จะเอาไปใช้เลยหรือไม่ขอตรวจสอบก่อน จะรบยืดเยื้อหรือไม่ ขอเวลาอีกไม่นาน
วันนี้(16 ธ.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงสถานการณ์ล่าสุดชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า มีความคืบหน้าไปตามลำดับ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกองทัพที่ได้ดำเนินการ
เมื่อถามถึงกรณียึดจรวด GAM102 ซึ่งเป็นของใหม่ที่ไทยยึดได้ หน่วยข่าวกรองทราบหรือไม่ว่าได้มาช่วงไหน เพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้สนับสนุนซื้อมาในตลาดใต้ดิน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตอนนี้ข่าวยังไม่ยืนยัน กำลังตรวจสอบอยู่
เมื่อถามว่า ทางการจีนได้มีการประสานขอคืนอาวุธเหล่านี้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ได้รับทราบตรงนี้เลยที่จะมาติดต่อขอคืน ซึ่งอาวุธเหล่านี้ยังคงอยู่ในความดูแลของกองทัพ ซึ่งตามกฎบัตรแล้วอันไหนที่ยึดได้ก็เป็นของเรา
เมื่อถามย้ำว่า อาวุธเหล่านี้เราสามารถเอาไปใช้ได้เลย หรือจะต้องรอตรวจสอบก่อน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เราสามารถใช้ได้หรือทำลายก็ได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบก่อน
เมื่อถามว่า คิดว่าจะยืดเยื้ออีกแค่ไหน พล.อ.ณัฐพล กล่าว “ขอเวลาอีกไม่นานครับ”