กธ.เสริมใหญ่ ดึง “ต้อย แปดริ้ว-สันต์-จ.อ.ยศสิงห์” ร่วมทัพ คาดเปิดตัวใหญ่หลังกกต.จับเบอร์

“กล้าธรรม” เสริมทัพใหญ่ ดึง “ต้อย แปดริ้ว-สันต์-จ.อ.ยศสิงห์” ร่วมงาน คาด เปิดตัวใหญ่หลัง กกต.จับเบอร์
วันที่ (15 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรม (กธ.) เตรียมจะเปิดตัวนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พลังประชารัฐ(ปชป.) และอดีต สส.บัญชีรายชื่อ รวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) และนายสันต์ แซ่ตั้ง อดีต สส.ชุมพร พรรค รทสช. รวมถึง จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศรมช.อุตสาหกรรม ก็จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมด้วยเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ในส่วนของนายชัยวัฒน์ เหตุผลสำคัญคือเรื่องพื้นที่เขตใน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ไม่ทับซ้อนกับนายอิทธิ ศิริลัทธยากร จึงตัดสินใจมาร่วมงานกันในครั้งนี้
นอกจากนั้น กำหนดการเปิดตัวใหญ่ผู้สมัคร สส.ทั่วประเทศของพรรคกธ.จากเดิมวันที่ 2 ธ.ค. ที่เลื่อนมาเป็นวันที่ 22 ธ.ค.นั้น ได้ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกันภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัคร และมีการจับเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว