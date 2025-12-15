มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร่วมกับพม.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 นายธงชัย มูลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ตามข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 65 ราย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พักพิงและทีมแพทย์มารับมอบ
สำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 51,000 บาท จากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง ได้รับการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงและญาติ ที่ได้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้ ได้แสดงความซาบซึ้งและกล่าวขอบคุณมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต่อความห่วงใยและการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที