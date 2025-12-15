"ขิง" ปัดดูแลกทม.หลังสมัครเข้าภท. บอกก็ช่วยๆกันพยายามทำงานกันเป็นทีม รับคุย "ศุภมาส" แล้ว

"เอกนัฏ" ปัดดูแลพื้นที่ กทม. หลังสมัครเข้าพรรคภูมิใจไทย บอก ก็ช่วยๆ กัน พยายามทำงานกันเป็นทีม รับคุยกับ "ศุภมาส" แล้ว ย้ำช่วยกันทั้งหมด
วันนี้ (15 ธ.ค. 68) ที่พรรคภูมิใจไทย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนั้นจะได้ดูแลพื้นที่ กทม.หรือไม่ ว่า ก็ช่วยๆ กัน
ส่วนจะเป็นทีมรวมไทยสร้างชาติเดิมหรือไม่ นายเอกนัฏ ระบุว่า ก็มาจากหลายๆ แห่ง ขณะนี้เริ่มมีการเปิดรับสมัครแล้ว อีกทั้งอดีต สส.ในทีมสุดซอยก็มาร่วมสมัครด้วย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ได้มีการหารือร่วมกับนางสาวศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรคภูมิใจไทยดูแลพื้นที่ กทม.แล้วหรือไม่ นายเอกนัฏ ยอมรับว่า มีการพูดคุยกันแล้วรวมถึงคนอื่นๆ ด้วย รวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือ แพร่ พิษณุโลก และภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ซึ่งพยายามทำงานกันให้เป็นทีม
ส่วนจะเหลือแค่เพียงแบ่งพื้นที่กันใช่หรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวเพียงว่า “ก็ช่วยกันทั้งหมด”