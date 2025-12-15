จับตามอง "พรรคโอกาสใหม่"​หลังมีกระแสคนทำงานตัวจริงเริ่มทยอยเข้าพรรคคุย "จตุพร บุรุษพัฒน์" พร้อมเปิดตัว 21 ธันวาคมนี้

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 21 ธันวาคมนี้ สำหรับ “พรรคโอกาสใหม่” นำโดยปลัดตุ๋ม หรือ “น้าตุ๋ม“ จตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากร ,รมต.พาณิชย์ ทั้งยังเคยรับตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทัพนำทีม ให้ทางเลือกใหม่และโอกาสกับคนทุกรุ่น ส่งผลให้เป็นที่สนใจทั้งนักการเมืองหลายรุ่นเข้าร่วมพรรค
ไม่ว่าจะเป็น ดร.อาย อนุสรี ทับสุวรรณ หญิงเก่งอดีตสส. ที่เคยผลักดันร่างกฎหมายแรงงานนอกระบบ ,gig worker 1 คนทำงานได้หลายงาน สร้างโรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร ร่วมผลักดันและส่งเสริมอารยสถาปัตย์สำหรับผู้พิการ ( Eco friendly) อีกทั้งยังเป็นประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
ล่าสุดวันนี้ กนกนุช กลิ่นสังข์ หรือ "สก.หนุ่ย" เจ้าแม่เขตดอนเมือง ที่เป็น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ถึง 3 สมัย ประกาศซบ "พรรคโอกาสใหม่" ของปลัดตุ๋ม-จตุพร บุรุษพัฒน์ เรียบร้อย พร้อมกันนี้ยังมีคนทำงานหลายคนทยอยเข้าพรรค อาทิ อี้-แทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยร่วมงานกับ สก.หนุ่ย สมัยอยู่ ปชป.ด้วยกัน แต่วันนี้มาในบทบาทของ สมาชิกพรรคโอกาสใหม่ เก็ต ชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ ขวัญใจวัยรุ่น หาดล้า นายแพทย์ สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์ ลัทธจิตร มีรักษ์ ณัฐกร มั่นจิตต์ กรณิศ บัวจันทร์(ผอ.ฟา) รวินท์ ชอบใช้ ณพวุฒิ จุลไสย วีระชัย นาคมาศ
"พรรคโอกาสใหม่" ของปลัดตุ๋มจึงเป็นที่น่าจับตามองทั้งในส่วนของทีมทำงาน รวมถึงนโยบายโอกาสประเทศไทยที่นายจตุพรกล่าวว่า "ใช้การบริหารนำการเมือง" โดยมองว่าอาจเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกระแสคนนอกทำงาน เพราะจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตที่ไม่ใช่ "นักการเมือง"