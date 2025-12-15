"อนุทิน" โวเลือกตั้งภท.พร้อมเป็นที่หนึ่ง นโยบาย-บุคลากรทำพรรคใหญ่ขึ้น กั๊กจับมือพท.-ปชน.อ้างยึดบ้านเมืองจับได้หมด

รักษาการนายกฯ ฟุ้งเลือกตั้งครั้งนี้ ภท.พร้อมเป็นพรรคอันดับหนึ่ง มั่นใจทั้งนโยบาย-บุคลากร ทำพรรคใหญ่กว่าเดิมได้ กั๊กจับมือ พท.-ปชน. ต้องคิดเยอะ อ้างถ้ายึดบ้านเมืองเป็นหลักจับได้ทุกพรรค
วันนี้ (15ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.10 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ออกรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ โดยนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งพิธีกรได้สอบถามนายอนุทินว่า ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะมาเป็นที่ 1 หรือที่ 2 จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า รอให้ถึงวันนั้นก่อน ต้องคิดอีกเยอะ
เมื่อถามต่อว่า ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าทุกฝ่ายแยกออก เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างนี้ ไม่เอาเรื่องส่วนตัว และ ไม่เอาเรื่องความไม่เป็นมืออาชีพมา ถ้ามองเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักก็ได้หมด สมัยก่อนตนก็สนิทกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็ยังถูกออกมาจากรัฐบาลเลย ซึ่งพูดตอนนี้ไม่ได้ เพราะไม่รู้เราจะได้มากี่คน
เมื่อถามว่า สนิทกับใครมากกว่า นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อก่อนก็สนิทกับนางสาวแพทองธาร ยังถูกออกมาเลย
นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีความพร้อม ทั้งเรื่องบุคลากรและนโยบาย พร้อมกว่าเดิมเยอะ สมัยก่อนไม่เคยคิดเกินตัว เป็นพรรคขนาดกลาง แต่ตอนนี้คิดจะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เพราะเป็นรัฐบาล ถือว่าเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล มีบุคลากรเข้ามาร่วมหลายภาคส่วน เข้ามาเยอะ แล้ววันนี้เราก็มั่นใจว่าจะทําให้ใหญ่กว่าเดิมได้ ไม่ใช่เพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้วได้เปรียบ แต่เพราะเราเป็นรัฐบาลแล้ว สามารถทําอะไรให้ประชาชนเห็นว่าเราทํางานได้ ทุ่มเท และตั้งใจ รวมถึงเรื่องมือเศรษฐกิจและงานต่างประเทศ เราก็มีบุคลากร
เมื่อถามต่อว่า การเป็นนายกฯ รอบนี้เหมือนส่งให้นายอนุทิน และพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งแบบขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็อะไรทํานองนั้น ซึ่งตนเห็นบุคลากรพรรคในตอนนี้ สามารถดูแลบ้านเมืองได้ มีจิตวิญญาณมีอุดมการณ์ มีความทุ่มเท มุ่งมั่น มีประสบการณ์ เก่ง ตนจึงคิดว่าไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อให้ตนเป็นนายกฯ แต่ใครในพรรคพร้อมคนนั้นก็เอาไปเลย
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนจะเดิมพันให้นายอนุทิน เป็นนายกฯครั้งแรก เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยถูกมองว่าเป็นแค่พรรคขนาดกลาง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนก็พยายามทําให้ดีที่สุดในความสามารถที่มีอยู่