สบช่อง! มท. จ่อมอบนโยบายรับเลือกตั้ง ส.ส.ปีหน้า เน้น ! "ผู้ว่าฯ ปจ. นอภ." ที่เพิ่งแต่งตั้งตลอด 4 เดือน ส่วน "สิงห์หนู" ขอมาแค่เปิดงาน!

สบช่อง! มหาดไทย จ่อมอบนโยบายสนับสนุนเลือกตั้งปีหน้า นัด 1.4 พัน ขรก.กรมการปกครอง เน้น ! "ผู้ว่าฯ ปจ. นายอำเภอ" ที่เพิ่งแต่งตั้งตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา รับข้อมูล กกต.-สมช.-ปค. เผยกำหนดการ "รักษาการนายกฯหนู" หลังยุบสภา จ่อทำหน้าที่แค่ประธานเปิดฯ พ่วงชมวิดีทัศน์ผลงาน 4 เดือน บทเก้าอี้ มท.1 ส่วน คนปค. 7 จังหวัดพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ให้พิจารณาจะมาร่วมหรือติดตามผ่านสื่อโซเชียล กรมปค.
วันนี้ (15 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ลงวันที่ 11 ธ.ค.2568
หนังสือระบุ เป็นการเชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ที่ส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 1,400 คน
"เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายสําคัญประจําปีและซักซ้อมข้อราชการสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"
หนังสือระบุว่า กรมการปกครอง เจ้าภาพในคราวนี้ ได้กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายสําคัญประจําปี และซักซ้อมข้อราชการสําคัญ
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอําเภอ มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลก ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทย
โดยกำหนดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในหนังสือ ระบุด้วยว่า ในจังหวัดพื้นที่ มีสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ขอให้พิจารณาว่า หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย
ขอให้ติดตามการ ถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) และ สื่อโซเชียลของกรมการปกครอง
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการมอบนโยบาย ซึ่งกรมการปกครอง เห็นว่า บุคลากรของกรมฯ ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับและใกล้ชิดกับประชาชนใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,142 หมู่บ้าน
"ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญในระดับจังหวัด ส่วน ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ เป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะ Area Manager ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาในระดับอำเภอ ซึ่งต้องบูรณาการงานทุกกระทรวงสู่การปฏิบัติ"
สำหรับกำหนดการในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ กรมการปกครอง ได้เชิญ ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาบรรยายาย ประเด็น บทบาทของจังหวัดและอำเภอ ในการสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
รวมถึงเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
"ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในกำหนดการจะเดินทางมาเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมวิดีทัศน์ 1 ปี ของมหาดไทย ในยุคนายอนุทิน ที่บริหารงานมา 4 เดือนเท่านั้น"
ส่วนอธิบดีอีก 6 กรมฯ จะมาบรรยายนโยบายสำคัญของกรมฯ ส่วน "นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์" อธิบดีกรมการปกครอง เจ้าภาพจะบรรยาย ในประเด็นกรมการปกครองที่พึ่งได้ และบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.