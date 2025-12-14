ฟังข้อมูลอีกด้าน ! “เจ๊รวย” ถามใครข่มขู่ “สมหญิง” หลังโพสต์คลิปแฉว่อนโซเชียล แจงแค่เดินเข้าไปหา อยากใส่ใจคุยด้วย

วันนี้(14 ธ.ค.)จากกรณีที่นางสมหญิง บัวบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ปรากฎภาพ นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ ที่เดินเข้าไปหา ว่า “ เคยเห็นแต่นางร้ายในละคร เพิ่งเคยเห็น นางร้ายในสภาฯ นักการเมือง ผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงโด่งดังจังหวัดอำนาจเจริญ อวดอิทธิพล บารมี ข่มขู่ประชาชน สุดยอดจริงๆ “ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไปอย่างกว้างขวาง
ล่าสุด ข้อมูลอีกด้าน นางสุขสมรวย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า ขออธิบายในมุมของ “ผู้ถูกกระทำ” ด้วยความตรงไปตรงมา ตามที่มีการเผยแพร่คลิปและข้อความจากเฟซบุ๊ก “สมหญิง บัวบุตร” จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม ขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของ สุขสมรวย อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ผลการเลือกตั้ง ปี 2566
•สุขสมรวย ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในนาม พรรคภูมิใจไทย
•สมหญิง ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในนาม พรรคเพื่อไทย
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
สมหญิง แพ้ สุขสมรวย เกือบ 20,000 คะแนน
หลังการเลือกตั้ง สมหญิง ได้ยื่นร้องเรียนสุขสมรวย ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในหลายประเด็น เกือบ 20 เรื่อง กระบวนการตรวจสอบของ กกต.
สุขสมรวยได้เข้าชี้แจงต่อ กกต. ด้วยข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และข้อมูลที่เป็นความจริงครบถ้วนทุกประเด็น กกต. ใช้ระยะเวลาไต่สวน นานกว่า 1 ปี ก่อนมีข้อสรุปว่า
ทุกเรื่องที่ถูกร้องเรียน ไม่เป็นความจริง และมีคำสั่งยุติเรื่องทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ กกต. จะมีคำวินิจฉัยยุติแล้ว แต่สมหญิงยังคงนำเรื่องเดิมที่เคยถูกยุติ ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลอีกครั้ง
เหตุการณ์ตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 17.12 น. ณ สนามบินอุบลราชธานี
ขณะนั้นสุขสมรวยยืนรอรับกระเป๋า และพบสมหญิงเดินเข้ามา ด้วยความค้างคาใจจากการกระทำที่ผ่านมา จึงยืนรอและเข้าไปสอบถาม ด้วยคำพูดตรงไปตรงมา ว่า
“ทำไมถึงร้องเรียนไม่หยุด จะยุบสภาอยู่แล้ว ก็มาลงแข่งกันใหม่ แก่แล้ว จะสร้างศัตรูให้ลูกหลานทำไม
แพ้เกือบ 20,000 คะแนน ยังร้องไม่หยุด” สมหญิงตอบกลับว่า “เป็นสิทธิ์”
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้จากคลิป
•ไม่มีการสัมผัสตัว
•ไม่มีการทำร้ายร่างกาย
•ไม่มีการข่มขู่คุกคาม
•มีประชาชนเดินผ่านไปมาเป็นปกติ
หากมีการข่มขู่หรือทำร้ายจริง เหตุใดจึงไม่มีการขอความช่วยเหลือจากผู้คนในขณะนั้น และหากมีคำข่มขู่จริง ก็สามารถนำ คลิปเสียงหรือหลักฐานมาเปิดเผยได้
จุดยืนของ “สุขสมรวย” สุขสมรวยเป็นคนพูดตรง พูดคำไหน คำนั้น พูดจริง และทำจริง การเดินเข้าไปสอบถาม ไม่ใช่การหาเรื่อง ไม่ใช่การคุกคาม และไม่ใช่ความรุนแรง แต่เป็นการถามตรง ๆ ในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่ #ถามในสิ่งที่คุณกำลังทำ
จากคลิปเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการแตะต้อง ไม่มีการข่มขู่
มีเพียงความตรงไปตรงมา ของคนที่ไม่อ้อมค้อม ไม่เสแสร้ง นี่คือสไตล์ของคนจริง ไม่โกหก ไม่ทำตัวเป็นเหยื่อเพื่อเรียกกระแส หากมั่นใจว่าตนเองถูกต้อง ก็ต้องกล้าตอบคำถาม และขอยืนยันอีกครั้งว่า หาก สุขสมรวย พบ สมหญิง ที่ใด ก็จะถามด้วยความตรงไปตรงมาเช่นเดิม เพราะความจริง ไม่เคยเปลี่ยน
