“ธรรมนัส”ตรวจศูนย์ถ่ายทอด IBC–MPC ซีเกมส์ 33 กำชับ มาตรฐานออกอากาศระดับโลก ทุกขั้นตอนต้องไร้รอยต่อ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและตรวจความพร้อม ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (International Broadcast Centre : IBC) รวมถึง ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Media Press Centre : MPC / Social Media Press Centre : SPC) ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารและการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 1 NBT Connext สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ในการนี้มี พลตำรวจเอก ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายมนตรี หาญใจ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม
สำหรับ ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (IBC) เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ออกแบบตามมาตรฐานสากล ติดตั้งเทคโนโลยีการแพร่ภาพที่ทันสมัยและครบวงจร รองรับการทำงานของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก 11 ชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสัญญาณการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและแบบเรียลไทม์ตลอดการแข่งขัน
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พันเอก ชูชาติ พิมพ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ ได้นำรองนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานสำคัญ อาทิ ห้องควบคุมการออกอากาศกลาง (Master Control Room), ห้องอุปกรณ์กลาง (Central Apparatus Room), ศูนย์ปฏิบัติการโทรคมนาคม (Telecommunication Operation Centre) รวมถึงห้องปฏิบัติการผลิตสัญญาณของผู้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากต่างประเทศ (Rights Holding Broadcasters) จาก 6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเมียนมา รวมทั้งสิ้น 13 สถานีโทรทัศน์
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมสตูดิโอผลิตสัญญาณออกอากาศภายในประเทศ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และยึดมาตรฐานสูงสุดในทุกขั้นตอน เพื่อให้การถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นไปอย่างสมบูรณ์ สร้างความเชื่อมั่นแก่สื่อมวลชนและประเทศสมาชิก ตลอดจนสะท้อนศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพสู่สายตานานาชาติ