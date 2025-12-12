นายกฯกลับเข้าทำเนียบ เตรียมรับสาย "ทรัมป์" ช่วง 3 ทุ่ม คุยยุติสู้รบกับเขมร

"อนุทิน" กลับเข้าทำเนียบช่วงมืด เตรียมหารือปธน.สหรัฐฯ ช่างประมาณ 3 ทุ่ม ยุติปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมแถลงหลังต่อสายคุยเสร็จ
วันที่ (12 ธันวาคม 2568) เวลา 19.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ โดนัลล์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในเวลา 21.20 น. เกี่ยวกับสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ยุติการสู้รบ หลังทางประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะสายตรงหานายกรัฐมนตรีไทย เพื่อพูดคุยถึงกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังการหารือดังกล่าวทางนายอนุทิน จะแถลงให้ทราบถึงผลการหารือ